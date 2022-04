Paresseux le bienheureux – Un documentaire des éditions Sarbacane

Paresseux le bienheureux est un documentaire de Serenella Quarello et Julie Colombet, paru en mars 2022, aux éditions Sarbacane. Un album intéressant, drôle et beau, qui vient mettre en lumière un curieux animal, champion de la lenteur.

La famille de la maison Paresseux est présentée sur une première double page. Des géants qui faisaient partie de l’extraordinaire mégafaune préhistorique, tout comme les tigres, les castors, les cerfs, les élans, les éléphants, les loups, les tortues… Des animaux énormes, géants, tous éteints au cours de l’ère glaciaire. C’est grâce aux fossiles que les paléontologues ont découverts, qu’il a été possible de déterminer la taille et les caractéristiques des ancêtres des paresseux. Aussi, le Mégathérium pouvait atteindre 6 mètres et peser 4 tonnes, soit la taille d’un éléphant. Ses pattes étaient trapues, les os des pattes postérieures longs et sa queue puissante sur laquelle il pouvait s’appuyer, comme sur un piédestal.

A chaque double page, de nouvelles informations sont à découvrir. Le paresseux et ses ancêtres, sont, tout d’abord présentés, avant de découvrir l’animal en lui-même. Il existe deux types de paresseux, qui ont aussi des ressemblances, des points communs avec les fourmiliers et les tatous. La lenteur, la nage, le sport préféré de l’animal, sa maison, son alimentation et bien d’autres choses encore sur le paresseux sont à découvrir, dans ce documentaire intéressant et amusant. En effet, les informations sont claires, précises et assez courtes, adaptées aux jeunes lecteurs, mais à côté de ça, les illustrations colorées, apportent un réel dynamisme et une part d’amusement. Les animaux prennent la parole, offrant quelques scènes et discussions amusantes !

Paresseux le bienheureux est un documentaire amusant et intéressant des éditions Sarbacane, qui présente une véritable star du monde animal. L’album est bien construit, avec des illustrations pleines d’humour, et des paragraphes riches, adaptés aux enfants curieux.

Paresseux le bienheureux