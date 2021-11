L’égalité filles-garçons en s’amusant, édité chez De Boeck

L’égalité filles-garçons en s’amusant : 40 activités en classe pour comprendre et apprendre à vivre ensemble. Un livre de Camille Aspar, Catherine Muller, Caroline Henimann, Barbara Ates Villaudy à destination des enfants de 2ème et 3ème cycle.

Un manuel pour lutter contre les inégalités de genre

Paru à l’occasion de la rentrée scolaire, les éditions De Boeck proposent un manuel sur l’égalité filles-garçons en s’amusant. L’idée forte de cet ouvrage est de transmettre des messages importants de manière ludique. Cela permet d’agir en prévention dès le plus jeune âge, pour rendre notre société, issue d’un modèle patriarcal, plus égalitaire.

L’objectif de ce manuel est d’abord d’identifier les stéréotypes. Ensuite, il donne des outils pour parler de consentement afin d’éviter violences et harcèlement. Des ateliers permettent également de sensibiliser aux discriminations économiques et sociales pour un meilleur vivre-ensemble. En somme, cet ouvrage traite l’ensemble des inégalités existant à l’âge adulte afin d’agir, dès l’enfance, pour que chacun et chacune puisse être libre de ses choix.

À travers 40 ateliers faciles à réaliser avec les enfants, L’égalité filles-garçons en s’amusant permet d’explorer quatre grands thèmes. Le respect d’autrui, l’égalité (à l’école, à la maison et dans l’espace public), les relations sociales et les stéréotypes, ainsi que l’entraide et la tolérance. Cet ouvrage propose des ateliers complétés d’un QR Code afin de télécharger des outils supplémentaires. Ainsi, vous pourrez trouver des fiches pour la classe, des photos ou tableaux, des descriptions d’origami, etc. pour la réalisation des activités. Les ateliers peuvent être réalisés indépendamment ou bien être regroupés en séquences pédagogiques. Chaque atelier est décrit pas à pas, accompagné d’astuces et d’explications. L’idée étant de s’approprier le contenue pour mieux le transmettre aux enfants.

Retroussons-nous les manches et engageons-nous, petits et grands, pour le respect et le vivre-ensemble… en toute égalité !

Les autrices

L’égalité filles-garçons en s’amusant possède une préface de Soline Bourdeverre-Veyssiere, enseignante et autrice.

Camille Aspar est collaboratrice parlementaire à l’Assemblée nationale, spécialisée sur les questions d’égalité femmes-hommes.

Barbara Ates Villaudy est journaliste et collabore à des supports traitant de la condition féminine, des femmes dans l’agriculture et dans l’art. Elle s’intéresse à la situation des femmes en milieu carcéral.

Caroline Henimann soutient activement le programme Egale@Egal au sein d’Accenture.

Catherine Muller a enseigné toute sa carrière en école primaire et dirigé des projets sur l’égalité filles-garçons.

Co-autrices de Ni vues ni connues, livre portant sur l’invisibilisation des femmes dans l’histoire (2017), Caroline Henimann et Camille Aspar ont milité avec Barbara Ates au sein du collectif féministe Georgette Sand.