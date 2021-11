Odile – Un album L’école des loisirs

Odile est un album de Grégoire Solotareff, paru en octobre 2021, aux éditions L’école des loisirs, qui présente une histoire sensible, juste, amusante, d’amitié, de différence et d’acceptation. Un livre coloré et touchant, amusant et plein d’espoir, pour les jeunes lecteurs, à partir de 6 ans.

C’est l’histoire sensible d’une petite crocodile qui croyait être une enfant. Ses parents lui expliquaient qu’elle n’était pas un enfant, qu’elle était un crocodile et que c’était très bien comme ça ! Mais Odile répondait qu’on disait une crocodile comme on disait une enfant. D’ailleurs, elle n’était pas une crocodile, mais une enfant, car elle possédait deux jambes, deux bras, deux yeux, une bouche et qu’elle allait à l’école ! Alors elle posait la question de la différence avec une enfant… Ses parents lui répondaient qu’elle n’allait pas à l’école, mais qu’elle jouait toute la journée à la rivière. Cependant, Odile appelait ça l’école, car elle y apprenait plein de choses, et qu’elle y grandissait.

C’est un véritable conflit pour Odile qui est un crocodile, mais qui se sent être une enfant, au fond d’elle-même. Bien différente de ce que ses parents souhaiteraient, elle arrive, malgré tout à s’affirmer et à vivre cette différence, jusqu’au jour où elle rencontre un véritable enfant, qui va devenir son ami. Une rencontre, des échanges, pour se comprendre et s’accepter, et ainsi débute une histoire d’amitié… Le récit est curieux, intéressant et plutôt bien décrit, avec beaucoup de dialogues, pour comprendre cette héroïne. Le thème de la différence et de l’acceptation est très fort, dans cet album qui dépeint le portrait d’un crocodile qui se cherche, tente de s’affirmer et de comprendre les réactions de son entourage, pour trouver sa place. L’amitié trouve aussi sa place, dans cette belle histoire, pleine d’espoir. Le dessin est simple, le trait parfois maladroit, les personnages expressifs et l’univers coloré.

Odile est un bel album, des éditions L’école des loisirs, qui présente une crocodile pas comme les autres, qui se sent être une enfant, et qui veut vivre comme telle. Mais les échanges avec ses parents et une rencontre, vont mettre des doutes dans la tête de l’héroïne…