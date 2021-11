Hape – Calendrier de l’Avent Grande gare

Hape est une marque allemande, qui est l’un des leaders mondiaux de jouets fabriqués dans des matériaux durables, dont le bois. Parmi un joli éventail de gamme de jeux et jouets, Hape propose des calendriers de l’Avent, pour les enfants, à partir de 3 ans, afin de patienter jusqu’à Noël. Un calendrier a retenu notre attention…



Hape, marque allemande et européenne, propose aux enfants, comme aux parents, des jouets fabriqués dans des matériaux durables, comme le bois, pour allier une responsabilité écologique permanente à un engagement mondial pour protéger la planète. Des jeux et jouets favorisant l’éveil, l’imagination, la découverte et l’épanouissement. Entre tradition et modernité, la marque a fait sa place et sait plaire.

Ainsi, pour patienter jusqu’à Noël, la marque présente deux calendriers de l’Avent, dont la Grande gare, un coffret complet, pour faire patienter, tout en douceur et jeu, les enfants, jusqu’à Noël. Le grand coffret présente un joli décor, une gare, un train et ses personnages et accessoires. Le décor est attenant à la boîte, au verso, une grande feuille cartonnée vient présenter le contenu de la boîte, et la mise en place de la scène. Sur la boîte, des fenêtres, avec des numéros jusqu’à 24, sont à ouvrir, au fur et à mesure des jours, jusqu’à Noël, pour patienter tranquillement jusque-là.

Derrière la première fenêtre se trouve la locomotive. Un véhicule rouge, dont le compartiment s’ouvre, afin d’y placer, plus tard, un personnage. Le design est rond, dynamique et moderne, très plaisant. Dans la deuxième case se cache une partie du prochain circuit à créer, un rocher, sur lequel le train pourra passer. La troisième loge renferme une deuxième partie du circuit à monter. Une pièce en bois, qui propose un virage. Un élément qui peut s’utiliser des deux côtés, aussi bien recto que verso. Dans la quatrième case se trouve un premier personnage articulé, dont les mains, en forme d’accroches, peuvent tenir des éléments.

Ainsi de suite des éléments du circuit, des accessoires, des personnages sont à retrouver derrière les fenêtres à ouvrir, jour après jour, pour jouer et patienter jusqu’à Noël. L’univers invite au voyage et à préparer tranquillement les fêtes de Noël. En effet, l’ensemble fait aussi un très joli décor de Noël, à ressortir chaque année, pour laisser les enfants jouer occasionnellement avec. Le calendrier de l’Avent peut aussi compléter d’autres univers de circuits, déjà présent chez Hape, pour y profiter et jouer toute l’année.

Hape, marque allemande de jeux et jouets fabriqués en matériaux durables et responsables, présente deux calendriers de l’avent, pour les enfants à partir de 3 ans. Des coffrets très complets, pour découvrir ou enrichir ses univers, qui pourront aussi servir de jolis décors de Noël, en attendant les fêtes !

La marque Hape est à retrouver par ici…