La compagnie Le Sixièmétage présente sa nouvelle création “Eclats Terrestres” à l’Espace Magnan de Nice le 26 novembre

Vendredi 26 novembre, la compagnie Le Sixièmétage présentera à l’Espace Magnan de Nice sa nouvelle pièce, « Eclats Terrestres », fruit de deux années de travail.

Une pièce qui rend hommage à nos paysages en voie de disparition

A l’heure où notre planète est en proie à des mutations écologiques irrémédiables, où les Terriens sont confrontés à leurs propres démons dévastateurs, la compagnie Le Sixièmétage, dirigée par Jeff Bizieau (chorégraphie et musique) et Pascal Renault (auteur et metteur en scène) rend hommage à nos paysages en voie de disparition, dans une pièce qui est une véritable ode à la nature.

« Eclats Terrestres » est une proposition chorégraphique contemporaine qui prend place dans une démarche trans-disciplinaire (danse, arts visuels, musique, texte). Une création hybride qui témoigne de notre rapport au paysage. Le corps est envisagé comme un paysage rentrant en fusion avec la matière qui le constitue (terre, herbe, écorce, bois brûlé, pierre, papier) pour donner vie à une galerie de personnages mi-humains, mi-esprits.

Le profane côtoie alors le secret. S’entremêlent le réel et l’imaginaire sur les terres mouvantes du paysage, au cœur de son incarnation chorégraphique. Un acte poétique qui est aussi une façon de percevoir et restituer la réalité telle qu’elle est : d’une insolente et infinie profondeur de champ.

La compagnie Le Sixièmétage est installée à Nice depuis une dizaine d’années

Après avoir travaillé pendant dix ans en région parisienne, la compagnie s’est installée à Nice en 2010. Jeff Bizieau et Pascal Renault ont déjà signé une douzaine de créations. La compagnie a été accueillie en résidence et en coproductions dans différents théâtres et structures de la région : le théâtre de Grasse, le Lavoir Théâtre de Menton, l’Atelier ARSUD-Région Sud (dispositif plateaux solidaires), Le 109 à Nice, le Théâtre La Licorne de Cannes et le théâtre Golovine d’Avignon.

Avec « Eclats Terrestres », la compagnie va embarquer le public dans un voyage poétique où se côtoient la danse, les mots, les arts visuels et la musique. Un spectacle transversal comme on en voit peu.

« Eclats Terrestres » vendredi 26 novembre, à l’Espace Magnan de Nice, 31 rue Louis de Coppet.