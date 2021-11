Encyclopédie illustrée – L’histoire du monde

L’histoire du monde est une encyclopédie illustrée, des éditions Usborne, parue en octobre 2021, qui présente, aux jeunes lecteurs, à partir de 8 ans, l’histoire de notre monde, de la formation de notre Terre jusqu’aux temps modernes, jusqu’à la fin du dernier siècle.

C’est avec un sommaire dense et très complet, que débute l’encyclopédie, qui va présenter quelques liens Internet utiles, avant de retrouver le monde de la préhistoire, le monde antique, le monde médiéval et le monde moderne. Ainsi, c’est par la formation de la Terre, il y a environ 4,55 milliards d’années, que débute cette découverte, avec les temps préhistoriques, qui se divisent en plusieurs périodes. Un tableau chronologique permet de mieux visualiser les principales périodes préhistoriques, tout en indiquant quand certains animaux ou certaines plantes sont apparus sur Terre. L’apparition des premiers organismes unicellulaires, les premières créatures possédant un squelette, les premiers poissons, les premiers animaux terrestres, les premiers dinosaures, et bien d’autres choses encore, sont à retrouver dans cette frise chronologique détaillée et illustrée.

Le livre est passionnant, bien découpé, avec des illustrations captivantes, qui invitent rapidement les jeunes lecteurs à découvrir l’histoire de notre monde, une histoire incroyable, de la création jusqu’à nos jours. Ainsi, de la préhistoire aux temps modernes, les enfants vont découvrir les faits et personnages historiques, marquant l’histoire. La vie quotidienne de chaque époque ou contrée, est également à découvrir. Les descriptions sont claires et détaillées, présentant les évènements historiques, accompagnés d’illustrations, permettant de mieux visualiser ces époques. Des reconstitutions de scènes, des tableaux chronologiques, des cartes et des photographies viennent compléter l’ouvrage, très riche et passionnant. Des liens vers de nombreux sites Internet, pour les plus curieux, avec des recommandations quant à la sécurité, s’additionnent avec les informations données.

Encyclopédie illustrée – L’histoire du monde est un bel ouvrage, fort passionnant et riche, des éditions Usborne, qui invite les enfants à découvrir l’histoire de notre monde, de la création à l’aube d’un nouveau millénaire, à travers des informations intéressantes et de nombreuses illustrations.