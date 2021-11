Nouveautés sucrées chez La Vie Claire

La Vie Claire présente ses nouveautés en épicerie sucrée. Préparations pour gâteaux au chocolat et au citron, ainsi que muesli croustillant aux graines. Accompagnées d’un thé noir au ceylan, le petit déjeuner est prêt !

La Vie Claire, entreprise indépendante et familiale

La Vie Claire est singulière. En effet, elle a été inspirée par Henri-Charles Geffroy, un homme visionnaire et humaniste qui souhaitait faire partager sa conception d’une alimentation naturelle, simple et d’une vie saine. Depuis sa création en 1948, La Vie Claire affiche des convictions fortes. Celles d’une entreprise indépendante, libre de ses choix, de ses actes, et de penser et d’agir autrement. Etre indépendant, c’est défendre un modèle agricole durable. Par exemple, c’est surpasser la réglementation bio et être intransigeants sur la qualité. C’est également choisir leurs partenariats, leurs producteurs et leur apporter un soutien absolu. Et enfin, c’est rendre accessible leurs produits au plus grand nombre ! Chez La Vie Claire, depuis 70 ans, leur indépendance permet de dessiner une autre bio. Une bio exigeante, éthique, solidaire, française et savoureuse.

À l’occasion de la sortie d’une nouvelle gamme de produits dans leur rayon sucré, France Net Infos vous propose d’en découvrir quelques uns.

Thé noir pur Ceylan bio

Le premier produit que je vous propose de découvrir est le Thé noir pur Ceylan bio La Vie Claire. Ce thé est cultivé dans les superbes collines du Sri Lanka. Sa saveur puissante et corsée en fait le thé préféré des européens. Pour ce thé d’exception, La Vie Claire a choisi un merveilleux jardin : le jardin de Blackwood.

Je prends toujours des pincettes avec le thé noir, encore plus le thé noir pur. En effet, je trouve qu’il peut rapidement faire ressortir son amertume. Du coup, je surveille toujours méticuleusement le temps d’infusion, préférant une infusion de moins d’une minute. Ce Thé noir pu Ceylan m’a pourtant surprise par son goût relativement délicat et parfumé. Je le bois tous les matins pour débuter la journée par un petit coup de fouet savoureux.

Croustillant aux graines

Pour les matins où je ne mange pas du pain et du fromage, j’aime sortir le bol de céréales. J’ai un petit faible pour le muesli au chocolat, mais suis ouverte à tout type de muesli. Adorant les graines, j’étais ravie de découvrir ce nouveau Croustillant aux graines La Vie Claire. Il est composé de flocons d’avoine complets, de flocons de soja, de riz complet, et d’un mélange de graines de tournesol, de sarrasin, d’orge, de seigle et de courge. Il est pas mal comme ça déjà, mais ma gourmandise veut que je rajoute quelques pépites de chocolat pour le plaisir. C’est ce qui le rend encore plus savoureux ! Mélangé dans un yaourt à la grecque, c’est le petit déjeuner parfait pour un réveil un peu tard.

Préparation pour moelleux au chocolat ou au citron

Je n’ai jamais trop apprécié les préparations pour gâteaux. Et pour cause, il y a souvent plus de sucre et d’ajouts industriels que si je le faisais moi-même. Et comme j’aime pâtisser, le choix était vite fait. Mais les préparations pour moelleux La vie Claire sont composés des ingrédients d’un gâteau fait maison… Et c’est tout ! Absolument rien de plus. Il suffit de rajouter des oeufs et du beurre et le tour est joué !

Je maintiens cependant ma position dans la team “fait maison”, mais c’est une super alternative lorsque l’on a pas le temps ou que l’on aime pas particulièrement cuisiner. Ça permet d’éviter de se tourner vers des gâteaux industriels composés d’ingrédients pas très beau. Le résultat est d’ailleurs délicieux, et libre à vous de compléter votre gâteau d’un petit glaçage au chocolat, au citron, ou au sucre glace !