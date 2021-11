Maxim’s de Paris – Calendrier de l’Avent 2021

Maxim’s de Paris est une marque française et internationale, une tradition de l’art de vivre à la française, à travers des produits, pour les fins gourmets. Pour ces fêtes de fin d’année, la marque présente une collection riche et gourmande, avec notamment, pour patienter jusqu’à Noël, un joli calendrier de l’Avent.

Maxim’s de Paris est une marque française qui a su faire son chemin, depuis 1990, et qui est maintenant internationale. Depuis le café, les gammes de produits gourmets de la marque se sont bien agrandies, pour le plus grand plaisir des gourmands. La tradition, l’art de vivre à la française, la qualité, la saveur, la beauté sont au cœur de ces produits fins, conditionnés depuis 1995 par des Etablissements ou Services d’Aide par le Travail.

La marque séduit toujours et sait se faire désirer, notamment à cette époque de l’année, pour offrir de jolis cadeaux, partager des moments gourmands, ou patienter dans la gourmandise… En effet, un magnifique et savoureux calendrier de l’Avent est à découvrir et à déguster, pour attendre les fêtes. Un coffret qui représente la rue Royale, à Paris, avec la devanture de la boutique Maxim’s, la nuit de Noël. Le graphisme est moderne, élégant et étincelant, avec des touches brillantes, pour plus de féérie. Le coffret s’ouvre comme un livre, laissant apparaitre les portraits de quelques 24 personnages. L’idée est originale, amusante et plaisante.

L’ouverture débute avec la fenêtre numéro un, sur laquelle on retrouve l’ambassadeur. Derrière se cache un sachet dans lequel se trouve une sublime crêpe dentelle au chocolat au chocolat. Une petite bouchée gourmande, croquante et savoureuse, avec cette crêpe dentelle comme caramélisée qui se croque et le chocolat au lait fondant et sublime qui recouvre tout. Dans la deuxième case se trouve un napolitain au chocolat noir éclat de fèves de cacao, une bouchée plus forte et puissante, savoureuse, offrant du caractère et du croquant. Derrière la styliste, la troisième fenêtre, se cache un petit cœur chocolat au lait praliné feuilletine. Un chocolat fondant, au parfum surprenant et envoûtant, accompagné d’un léger croustillant.

Ainsi de suite, de gourmandes petites bouchées sont à découvrir et savourer, tout le long du mois de décembre, jusqu’à la veille de Noël. Une attente dans la gourmandise, pour se préparer aux festivités, ou pour les plus gourmands qui ne sont pas assez patients ! Le coffret est beau, avec sa galerie de portraits et bon, avec des napolitains au chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc, des rochers, des crêpes dentelle, des noisettes enrobées, des cœurs pralinés et une truffe. 28 petites bouchées sont à savourer, car les noisettes enrobées vont par paires !

Maxim’s de Paris enchante les fêtes avant même de débuter, avec un joli calendrier de l’Avent qui s’ouvre sur une galerie de personnages amusants, dessinée par Sem. 24 fenêtres à ouvrir, pour patienter dans la gourmandise, en attendant Noël, avec 28 trésors de chocolat gourmands, fondants et croquants. Un joli coffret scintillant à offrir ou à s’offrir !

La marque française Maxim’s de Paris est à retrouver ici!