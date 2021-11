Toutes les familles de mon village, d’Ophélie Célier, Thomas Piet et Ariane Caldin

“Toutes les familles de mon village” est un petit livre jeunesse magnifique sur la diversité des familles. Magnifiquement illustré, il est à destination des enfants à partir de 5 ans.

Résumé

Aria, une petite fille joyeuse, nous offre une visite guidée attendrissante des maisons qui composent son village et des familles qui y vivent. De Sofiane, qui vit avec sa grand-maman et son grand-papa, à Lulu, dont le papa était une petite fille avant que son corps ne rejoigne son coeur, en passant par Julie, qui n’a pas connu la maman qui l’a fait naître, mais dont les deux papas prennent grand soin, c’est tout un éventail de familles diverses qui est présenté. Avec sa candeur d’enfant, Aria nous invite dans chaque foyer comme dans un ingénu voyage.

À propos du livre

Toutes les familles de mon village est un roman pour enfant à partir de 5 ans édité aux éditions Petit Kiwi. Les auteur·rices proposent aux enfants de découvrir les différentes formes de familles qui existent aujourd’hui. Et ce, avec une objectivité et un respect essentiels. Cet album met ainsi en avant des familles homoparentales, monoparentales, sans enfant, intergénérationnelles, etc. Il met aussi en avant la diversité de la population. En effet, on retrouve des personnages racisés ou porteurs de handicap, par exemple. Ainsi, tout enfant pourra s’identifier à la lecture de ce livre.

Mon avis

Toutes les familles de mon village est un livre jeunesse doux, joyeux, simple, inclusif et superbement illustré sur la diversité des familles. Franchement, que demander de plus ? Le format de l’album est idéal pour la transition entre la lecture accompagnée et les premières lecture autonomes de l’enfant. Les dessins sont absolument sublimes, et l’aspect inclusif de ce livre est encore trop rare qu’il est important de le souligner. À mettre à disposition de tous les enfants !