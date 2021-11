Voitures d’exception – Calendrier 2022

C’est aux éditions Hugo & Cie, qu’est paru, en septembre 2021, le calendrier petit format, Voitures d’exception. Un calendrier mural, avec les pages perforées, afin de pouvoir l’accrocher facilement, qui invite à découvrir des supercars fascinantes, chaque mois.

Le calendrier, au petit format carré de 29,5×29,5 cm, invite à rythmer l’année 2022, avec la passion des moteurs, notamment des modèles d’exception d’hyper et de supercars. Le calendrier se découpe en deux parties, pour chaque mois présenté. Sur la page du dessus, se trouve une magnifique voiture d’exception à découvrir et admirer, pour rêver, et sur la page du bas, le mois est détaillé, comme un tableau. La première hypercar à découvrir est la Porsche 918 Spyder. Une voiture devenue une référence parmi les supercars hybrides, avec une partie électrique bien plus travaillée que ses rivales. La voiture est capable de chrono records, grâce au mode « Hot Lap », de sa gestion moteur.

Ainsi de suite, à chaque mois, une nouvelle voiture d’exception est à découvrir et à admirer, pour rêver de sensation, de liberté et de vitesse. Les hypercars sont superbes et fascinantes, se montrant, bien évidemment sous leurs meilleures courbes. De la Bugatti Chiron Pur Sport à la MacLaren Speedtail, en passant par la SCG 007 et la Koenigsegg Regera, le calendrier invite à observer ces incroyables bolides, nés de l’imagination débridée d’ingénieurs et de designers fabuleux. Les mois se suivent, ne se ressemblent pas, avec des clichés différents, charmants, ainsi que des couleurs choisies selon les mois, qui se présentent comme des tableaux. Les cases sont assez grandes pour noter un rendez-vous, un évènement ou autre chose. Les jours fériés sont bien notifiés, afin de mieux s’y retrouver.

Voitures d’exception est un calendrier mural, pour vivre l’année 2022, avec d’incroyables bolides. Un ouvrage, des éditions Hugo & Cie, à contempler, présentant, chaque mois, une voiture fabuleuse, qui donne envie de rêver, de voyager, de prendre de la vitesse…