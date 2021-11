Des enquêtes au poil – Sur le chemin de l’école

Sur le chemin de l’école est le sixième tome de la série Des enquêtes au poil, des éditions Flammarion, paru en septembre 2021. Un roman, pour les jeunes lecteurs, à partir de 6 ans, d’Anne-Marie Deplat-Duc, Anne Dumergue et Fabien Öckto Lambert, dans lequel on retrouve l’inspecteur Oslo, pour une nouvelle affaire à résoudre.

Lorsque la cloche sonne, comme tous les matins, à l’école de Crotte-sur Mer, les élèves se mettent en rang. La maîtresse, madame Chèvre, compte ses élèves. Elle s’aperçoit qu’il manque Merlin. Un petit poussin ajoute qu’il manque aussi Adèle. La maîtresse acquiesce, elle sait que les parents de la petite déménagent, donc tout est normal ! Par contre, pour Merlin, ce n’est pas normal ! La maîtresse est inquiète, elle sait que le petit merle vole tout seul jusqu’à l’école. Elle espère qu’il ne lui est rien arrivé en chemin. Elle téléphone rapidement à la maman…

Il est plaisant, pour les jeunes lecteurs de retrouver l’inspecteur Oslo et son assistante Miss Kiss, pour une nouvelle enquête. Cette fois-ci, c’est un élève qui a disparu, et l’inspecteur va devoir tout mettre en œuvre, pour retrouver le petit merle. Heureuse, il est aidé par Miss Kiss, qui en manque pas de courage, ni de jugeote ! Par contre, il va devoir faire vite et bien, car son rival, Rex, n’est pas très loin et compte bien, lui aussi mener l’enquête. Le roman est très bien découpé, pour les enfants, qui retrouvent à chaque chapitre un petit résumé. Le texte est adapté, les dialogues immersifs, l’ambiance et l’enquête, avec suspense et solution, sont également à la hauteur des jeunes bambins. Des illustrations colorées, avec les personnages à retrouver, accompagnent parfaitement l’histoire.

Sur le chemin de l’école est le sixième titre de la série Des enquêtes au poil, des éditions Flammarion, qui présente une nouvelle enquête amusante et pleine de rebondissements, pour l’inspecteur Oslo et son assistante Miss Kiss, qui doivent retrouver un élève disparu, avant Rex !