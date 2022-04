La 19ème édition du Monte-Carlo film festival débute lundi

La 19ème édition du Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, conçu et réalisé par Ezio Greggio, aura lieu du 25 au 30 avril 2022 au Grimaldi Forum. L’occasion pour le public de découvrir en avant-premières de nombreux films français et internationaux.

Samedi 30 avril, le palmarès sera décerné lors de la traditionnelle soirée de gala. Le jury de cette nouvelle édition sera présidé par le scénariste et réalisateur canadien Paul Haggis, qui a reçu deux Oscar en 2006 pour le film Collision avec notamment Sandra Bullock et Matt Dillon. Il sera entouré de Pierpaolo Spollon, acteur italien connu du grand public pour son interprétation dans “L’Allieva” (L’Élève), “Doc nelle Tue Mani” (Doc) et “Blanca” ainsi que de la comédienne Clara Ponsot, vue dans Bye Bye Blondie, Peur de rien ou plus récemment dans Les Héroïques sélectionné au dernier Festival de Cannes, et du comédien et chanteur Tom Leeb que l’on a vu l’année dernière dans les deux comédies, C’est la vie et Pourris gâtés.

Le public pourra assister gratuitement à la projection de nombreux films en avant-première.

Lundi 25 avril, cette 19ème édition s’ouvrira avec la projection hors compétition d’un film espagnol, Competencia Oficial de Gastón Duprat et Mariano Cohn avec notamment Penelope Cruz, Antonio Banderas et Oscar Martinez.

Pour cette nouvelle édition, le jury devra départager huit films en compétition : Una boccata d’Aria d’Alessio Lauria, Das Schwarze Quadrat du réalisateur allemand Peter Meister, Perfume de Gardenias de Macha Colon, Mama o papa, de Dani de La Orden, Miss Viborg de la réalisatrice danoise Marianne Blitcher, Baby-Sitter, le nouveau film de l’actrice Monia Chokri, Ingenting A Le Av du réalisateur norvégien Peter Naes, et Irréductible, le nouveau film en tant que réalisateur de Jérôme Commandeur.

Vendredi 29, la journée, dédiée au cinéma italien, sera ponctuée de deux événements spéciaux. Le premier est celui avec Claudia Gerini, qui sera à Monte-Carlo pour accompagner son Tapirulàn – présenté récemment au Festival de Bari. Le deuxième est la rencontre avec le réalisateur et le protagoniste Edoardo Leo et avec l’acteur Stefano Fresi pour Lasciarsi un giorno a Roma (Se laisser un jour à Rome).

A noter que, comme lors de l’édition précédente, il y aura une sélection de courts-métrages en compétition.

Le festival se tiendra au Grimaldi Forum. Pour plus de renseignements sur le programme et sur les films : montecarlofilmfestival.net.