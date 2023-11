La France remporte l’Eurovision Junior grâce à Zoé Clauzure

Pour la deuxième année consécutive, la France remporte l’Eurovision Junior ! Après Lissandro, c’est Zoé Clauzure qui a conquis hier à la fois le jury et le public, offrant à la France une nouvelle victoire dans l’histoire de l’Eurovision Junior.

Un show de qualité de plus de deux heures

La cérémonie était diffusée hier après-midi sur France 2, en direct de Nice, dans un Palais Nikaïa survolté. En effet, chacune des seize délégations avait ses supporters, munis le plus souvent de drapeaux aux couleurs des pays représentés et scandant le prénom de leurs candidats favoris. Le show a duré près de deux heures et tous les candidats ont offert de belles prestations, souvent très énergiques et colorées, au public présent dans la salle et aux millions de téléspectateurs. Désignée par le tirage au sort effectué lundi au Negresco, c’est l’Espagne qui a ouvert la compétition. Zoé Clauzure a fait son entrée sur scène en douzième position, sous un tonnerre d’applaudissements. Toute vêtue de rose, et d’abord assise sur un piano, entouré de jeunes danseurs, elle a interprété “Coeur”, une chanson sur le harcèlement scolaire, énergique et entraînante.

Une belle victoire pour Zoé Clauzure

Au terme de la compétition, les différentes délégations ont fait connaître leurs choix. Assez vite, la France s’est détachée des autres pays, devançant notamment l’Espagne et l’Arménie. Il a fallu attendre le vote du public (qui avait pu choisir son candidat favori sur internet) pour confirmer la victoire de Zoé avec 228 points.

Lors de la conférence de presse qui a suivi, Martin Österdhal, superviseur exécutif de l’Eurovision a félicité l’adolescente, qui a offert une troisième victoire à la France. Elle a pu compter sur le soutien d’Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation tricolore, également cheffe des divertissements de France Télévisions et productrice exécutive de l’événement. Elle était à ses côtés quand elle a reçu son trophée et elle a insisté sur le fait que Zoé avait fait preuve d’une grande détermination. “Elle rêvait de cette victoire et elle l’a fait”, a-t-elle dit en conférence de presse.

Quant à Zoé, portée par l’immense joie d’avoir gagné cette édition, elle a tenu à préciser qu’il n’y avait pas eu de compétition entre les candidats. “On a partagé plein de bons moments ensemble. On était très soudés”. D’ailleurs, elle a ajouté qu’elle allait fêter sa victoire avec eux mais aussi avec sa famille, ses parents et son frère.

Avec ce titre “Coeur”, elle a tenu à dénoncer le harcèlement scolaire, un sujet qu’elle connaît bien puisqu’elle en a elle-même été victime. “Avec ce titre, il y a la volonté de changer les mentalités de ceux qui harcèlent”. Une belle victoire, amplement méritée pour Zoé qui a répété à quel point le travail avait été important pour en arriver là. C’est d’ailleurs le conseil qu’elle donnerait aux futurs candidats : “travailler, profiter et rester soi-même !”. Dans les jours qui vont suivre, elle va savourer cette victoire avec les siens et elle va sans doute réaliser son rêve : passer Noël à New York !