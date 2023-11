Weiss – Calendrier de l’Avent chocolaté 2023

Weiss, chocolaterie française, créée des assemblages harmonieux, depuis 1882, et offre à découvrir son calendrier de l’Avent gourmand. Un coffret qui cache un assortiment de bouchées chocolatées, fondantes et croquantes, pour patienter jusqu’à Noël, dans la gourmandise.

Depuis 1882, la chocolaterie française Weiss, développe des recettes, équilibrant les saveurs, pour une découverte gustative délicieuse. Une passion partagée, avec les clients, à travers des coffrets, des tablettes et même des produits pour la pâtisserie. Et pour cette fin d’année, en attendant les fêtes, la chocolaterie propose de découvrir 24 gourmandises emblématiques à travers un joli calendrier de l’Avent, illustré par Coucou illustration.

Le coffret présente une belle et douce illustration, un Noël autour du monde, aux tons pastel. Différents animaux s’y présente, renard, buffle, ours, éléphant, zèbre, pingouin, cerf, panda… Les arbres se parent de guirlandes et de boules, tout comme les cocotiers et les sapins. Des cadeaux sont également à retrouver, ils semblent nombreux. L’univers est tendre et rond, très agréable.

Des cases numérotées discrètement, pour ne pas dénaturer le dessin, invitent à patienter jusqu’à Noël, laissant apparaître de délicieux chocolats. Le premier chocolat à découvrir et savourer est un rocher au chocolat au lait. Une bouchée croquante, avec un cœur praliné aux amandes et noisettes. La deuxième case cache un chocolat au lait, une ganache, au goût fruité et suave. C’est une deuxième ganache, qui est à retrouver et déguster, dans la troisième case. Une bouchée fondante et savoureuse, au chocolat noir.

Ainsi de suite, au fur et à mesure des jours, un chocolat est à retrouver et à déguster. Parmi ces bouchées gourmandes, se trouvent six ganaches, quatre napolitains et quatorze pralinés. Il n’y a pas beaucoup de double, permettant ainsi de savourer un bel éventail de gamme de chocolats de la marque Weiss. L’attente est ainsi plaisante, jusqu’à Noël, proposant des moments tendres, fondants et surtout gourmands. Les jours de patience se complètent avec de petits mots ou illustrations, des invitations au voyage.

Weiss, chocolaterie française, présente, encore cette année, un beau et délicieux calendrier de l’Avent. Un coffret très élégant, invitant au voyage et à découvrir Noël, à travers le monde. Une invitation, également, à patienter dans la gourmandise, avec un bel assortiment de chocolats emblématiques de la marque.