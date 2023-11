Paul Belmondo était à Nice pour inaugurer le cinéma Jean-Paul Belmondo

Il y avait foule samedi après-midi, peu avant seize heures, sur la place Garibaldi : certains passaient là par hasard mais la plupart étaient venus pour voir Paul Belmondo, venu spécialement pour inaugurer le plus ancien cinéma de Nice, situé sous les arcades de la place Garibaldi, rebaptisé cinéma Jean-Paul Belmondo.

L’inauguration s’est déroulée en présence d’Eric Ciotti, Député, Président de la Commission des Finances du Département des Alpes-Maritimes, représentant Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes, de Bernard Chaix, Vice-président du Département délégué à l’insertion, à l’emploi et aux commerces, d’Auguste Verola, Vice-président du Département délégué à l’enfance et à la culture, et de Bernard Asso, Conseiller départemental, Président du CAUE.

Après les discours d’Eric Ciotti et d’Henry-Jean Servat qui a dévoilé plusieurs anecdotes et a rappelé les films que Jean-Paul Belmondo avait tournés sur la Côte d’Azur, Paul Belmondo a remercié le Département des Alpes-Maritimes d’avoir décidé de donner le nom de son père à ce cinéma d’art et d’essai bien connu des Niçois. “C’est un symbole fort pour moi et ma famille”, d’autant plus que Jean-Paul Belmondo était très attaché à Nice et à sa région où il venait régulièrement.

Paul Belmondo a ensuite découvert les clichés de son père réalisés par le photographe niçois Charles Bébert. Il s’est enfin rendu dans le cinéma pour présenter le documentaire “Belmondo par Belmondo” réalisé par Régis Mardon. La séance a été victime de son succès, si bien que d’autres projections vont être proposées dans la salle Laure Ecard. Le film va aussi être inscrit dans la future programmation de “Seniors en action”.