La malédiction de Spawn – Volume 1

La malédiction de Spawn est un premier volume, d’une série qui bénéficie d’une nouvelle traduction et d’un nouveau lettrage. Un comic, des éditions Delcourt, paru fin août 2023, qui invite à découvrir divers personnages créés par Todd MacFarlane.

Le futur est une époque perdue, vouées aux horreurs pestilentielles d’un âge démoniaque. Les fleuves et les océans de sang débordent, ils menacent d’inonder les rivages désormais privés d’âme de l’humanité. L’ère de la damnation est arrivée, il y a la puanteur du soufre et de la chair brûlée qui le montre. Les cavaliers sont venus, les quatre sous les sabots desquels l’humanité a été piétinée, réduite en flaques immondes et écarlates. Le livre de l’apocalypse se voit enfin accompli. L’abîme béant et l’obscurité ont lâché leurs armées sur le monde et l’Enfer a mené une guerre de mille ans… Au loin, il y a les gémissements des âmes déchues, les hurlements de ceux qui se tiennent encore de ce côté de la mort. Il y a également les battements d’ailes des démons inférieurs qui ramènent à leurs maîtres, la chair tendre d’innocents torturés.

Le futur, sur Terre, ressemble à une apocalypse accomplie, à l’Enfer. Des démons s’amusent à pourchasser les derniers survivants humains, pour les faire souffrir et se délecter de leurs substances. Ainsi, le premier chapitre de l’ouvrage présente un futur bien sombre, dans lequel se réveille un Spawn, Daniel Llando. Le comic présente trois chapitres, donc trois histoires et trois Spawn différents, dans des univers différents. Des flashbacks, des rebondissements, viennent offrir une belle dynamique aux récits. Les fans du héros vont apprécier cet univers horrifique, les dialogues percutants et cinglants, ainsi que ces combats épiques, démesurés et incroyables. C’est très violent et efficace et surtout pour un public averti. La bande dessinée se complète avec une galerie d’illustrations captivantes. Le dessin reste dynamique, travaillé et fascinant.

La malédiction de Spawn est une nouvelle série, de l’univers de Spawn, qui débute avec ce premier volume, paru aux éditions Delcourt. Le comic invite à découvrir des Spawn jamais aperçus jusqu’alors au sein de l’univers horrifique créé par Todd McFarlane.

