Énigmes – À l’intérieur du corps humain – Mène l’enquête

« Énigmes – À l’intérieur du corps humain – Résous 25 mystérieuses affaires » est un album grand format à découvrir aux Éditions Saltimbanque. Les auteurs – Victor Escandell et Victor Sabaté – invitent le lecteur à mieux connaître son corps en menant lui-même l’enquête au cœur d’histoires amusantes.

Tout savoir sur le corps humain

Et si on apprenait le corps humain en sortant du classique livre pédagogique ? « Énigmes – À l’intérieur du corps humain » se démarque clairement par son esthétisme et contenu. Il propose aux enfants d’apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur le corps humain en enquêtant. Une manière originale de donner envie aux enfants de décrypter chaque partie de son corps, de la tête aux pieds, en rendant la lecture active et donc participative.

Pour info, le livre est disponible sur Amazon également.

Enfiler sa tenue d’enquêteur

Le livre commence par expliquer aux enfants à quel point le corps humain est complexe. Et que grâce à des énigmes, ils vont apprendre l’anatomie et les organes du corps. Soit des informations essentielles pour les enfants qui seraient déjà en train de s’interroger sur ce corps qu’ils essaient de dompter, mais qu’ils connaissent assez peu finalement. Les auteurs demandent aux enfants d’enfiler leur tenue d’enquêteur et de répondre aux différentes énigmes. Et ils n’ont pas fait les choses à moitié, puisqu’ils ont glissé un décodeur permettant de faire apparaître les solutions. Judicieux ! Ils pourront jouer les détectives seuls ou accompagnés. Ils n’auront qu’à observer ce qu’ils ont sous les yeux, se poser les bonnes questions, formuler des hypothèses, raisonner et déduire. Et ils pourront même compter leur point !

Un sommaire avec de délicieux jeux de mots est proposé au début du livre, de façon à guider la lecture sur la partie du corps à étudier. Et viennent alors les enquêtes une à une, 25 précisément. Les illustrations sont drôles, à commencer par la bouille déformée des personnages qui donnent envie de les suivre dans leurs aventures.

« Énigmes – À l’intérieur du corps humain » fait partie de ces livres originaux qui vont permettent aux enfants d’apprendre en s’amusant. Ils s’interrogeront sur le fonctionnement des 5 sens, les neurones, le système circulatoire, le système digestif, etc.