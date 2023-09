Harrap’s chambers – Dictionnaire unilingue en format poche

English dictionary est un dictionnaire unilingue, au format poche, paru aux éditions Harrap’s, du groupe Larousse, fin août 2023. Un ouvrage idéal, complet et pratique, pour le bac et les examens, puisqu’il est autorisé aux épreuves d’anglais.

Le dictionnaire, tout en anglais, débute avec une préface et un mode d’emploi pour utiliser correctement l’ouvrage. Les mots, les définitions, prononciation, exemples, synonymes, entre autres, trouvent leur place pour définir les mots. L’introduction se termine avec la liste des abréviations, ainsi qu’un guide de prononciation. C’est donc par la lettre A, bien évidemment, que débute le dictionnaire d’anglais. Au milieu de l’ouvrage, des pages, à la marge grise, propose un guide pour rédiger. Ainsi, la langue est revue dans sa globalité, présentant aussi les mots trop souvent mal orthographiés. Grammaire et orthographe sont donc à retrouver, dans ces quelques pages de guide.

Le dictionnaire unilingue, au format poche, reste idéal et pratique, pour le BAC et les examens. En effet, il est autorisé pour les épreuves d’anglais au BAC et les examens d’anglais en BTS tertiaires. L’outil semble également pratique et complet, pour réviser et réussir ses examens. A l’intérieur se trouvent plus de 20 000 mots et expressions, ainsi que tout le vocabulaire courant et essentiel à connaître, pour apprendre à son rythme. Les mots-clés sont mis en avant et tout comme les combinaisons de mots les plus courantes, afin de développer son expression, son langage et son écriture. Pédagogique et facile d’utilisation, le dictionnaire unilingue offrent des définitions claires, des exemples concrets et des notes d’usage, pour éviter les erreurs les plus courantes.

