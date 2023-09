Les Editions Hugo Poche viennent de republier le 13 septembre, un nouveau classique de la littérature française, Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas. Ce chef d’œuvre moult fois adapté au cinéma et sur le petit écran est proposé en deux tomes. Le roman fut d’abord publié en feuilleton dans le Journal des débats de 1844 à 1846.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette histoire !

C’est l’histoire d’un jeune homme (Edmond Dantès) qui débarque à Marseille pour se marier avec une belle Catalane (Mercédès). Des amis jaloux le dénoncent comme conspirateur bonapartiste et il sera emprisonné au château d’If. Après plus de dix années de captivité, il s’échappe de la forteresse avec une carte montrant l’emplacement d’un trésor, donnée par l’Abbé Faria. Devenu riche et puissant grâce au trésor de l’île de Montecristo, il va pouvoir se venger de ceux qui l’ont accusé à tort.

Pourquoi se procurer ce roman ?

Le Comte de Monte-Cristo se lit avec délectation. Alexandre Dumas a le sens des détails et sait tenir son lecteur en haleine. Si l’histoire paraît invraisemblable, elle est totalement passionnante. Dumas est l’un des meilleurs écrivains pour donner du sens à l’aventure. Il s’agit peut-être du plus beau roman jamais écrit sur le thème de la vengeance. Pour tous ceux qui se demandent encore quel “classique” de la littérature choisir, Le Comte de Monte-Cristo est un must. A vous désormais de créer vos propres images et bonne lecture !

Les petits plus de cette édition :

Des couvertures attrayantes, résolument modernes

Une fabrication de qualité (broché avec rabats) et à petit prix

le roman dans sa version intégrale

Les aventures d’Edmond Dantès sont à (re)lire avant de découvrir la nouvelle adaptation cinématographique prévue en 2024, avec Pierre Niney dans le rôle principal.

Le Comte de Monte-Cristo – T01 – Hugo Publishing

Le Comte de Monte-Cristo – T02 – Hugo Publishing