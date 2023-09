Les pièces qui vont conquérir l’automne 2023

Excellente nouvelle : les bijoux ne doivent pas forcément être assortis à votre tenue. Il n’est donc pas nécessaire de réfléchir à ce que vous portez le plus souvent. L’automne est riche en couleurs – alors reléguez votre timidité au placard ! C’est la saison idéale pour mettre en valeur toutes les gemmes colorées.

Des brins de blé aux éclats dorés

Lorsque les journées raccourcissent, de nombreux d’entre nous souffrent d’un déficit de vitamine D. D comme… diamant ! Et oui, les joailliers ont à nouveau adopté les diamants de couleur parmi les tendances actuelles, mettant fin au mythe selon lequel ces pierres précieuses sont réservées à la royauté. L’une de ces pierres immortelles – le diamant jaune – a en fait été inspirée par le soleil, adoptant sa couleur et son éclat. Pourquoi ne pas passer l’automne en douceur, avec un rayon de soleil sur vous ? Un bijou fin et minimaliste, par exemple dans un serti chaton en or jaune, brillera même les jours où le soleil reste caché.

Si vous avez l’esprit audacieux, vous adorerez les très surprenants saphirs jaunes. L’été libre et bohème a rendu incontournables les bijoux en perles de pierres précieuses – gardez cette approche pour la nouvelle saison et adoptez les saphirs jaunes à facettes, que ce soit sous forme de bracelets ou de colliers. Un style bohème pour un esprit libre.

La couleur ne concerne pas seulement les pierres précieuses. La superposition de chaînes autour du cou figure en bonne place sur la liste des tendances de mode de cette année. Des colliers en or courts, longs, larges, fins, jaunes, blancs, roses, symétriques, asymétriques ? Laissez libre cours à votre imagination et combinez tout ce que vous ou votre cou pouvez supporter.

Suggestion cadeau : un collier cœur en or

Perles de sorbier

Un automne à la française… quelle belle idée ! Le secret du glamour des Françaises ? Combiner une tenue simple avec des détails audacieux ! Faites le test, que vous évoque le mot « parisienne » ? Gagné, le rouge à lèvres et le vernis à ongles rouge… Parfois, cependant, notre travail et notre quotidien ne nous permettent pas ces coquetteries. Entrent en jeu les bijoux aux pierres précieuses rouges.

Les pierres rouges ajoutent une pointe forte et glamour à une tenue discrète qui manque de peps. Démarquez-vous par exemple en portant des bagues en rubis audacieuses ou un collier doré avec un beau rubis. Si vous préférez les couleurs plus sombres, optez pour des bijoux en grenat.

N’oublions pas la nuance la plus innocente de cette palette de couleurs si frappante – le rose. Septembre et octobre sont tous deux des mois d’automne, au signe astrologique de la Balance, signe dont la pierre phare est la morganite rose. Les morganites en or rose ont apporté une toute nouvelle dimension au monde de la joaillerie, et la popularité de ce duo éclatant monte en flèche. Alors, pourquoi ne pas craquer vous aussi ?

Suggestion cadeau : une bague en or avec un grenat.

N’oubliez pas votre parapluie, il va pleuvoir des perles !

Si vous ne vous sentez pas de porter des couleurs vives et préférez le blanc, les perles baroques vont vous étonner. Vous n’en avez jamais entendu parler ? Imaginez des gouttes de pluie, toutes absolument uniques et distinctes les unes des autres. La perle baroque a une forme asymétrique et est une pièce originale : la perfection née de l’imperfection, en quelque sorte. Une perle unique suspendue à une longue chaîne ou des boucles d’oreilles en perles classiques donneront un accessoire minimaliste absolument époustouflant.

Suggestion cadeau : un bracelet en chaîne avec une perle unique

Avant que ne tombe la dernière feuille

Si le vert s’estompe au fur et à mesure que l’automne avance, cette teinte reste l’une des nuances typiques de cette période de l’année. L’émeraude, taille émeraude : voilà une pierre éternelle inégalée en bijouterie. Pourquoi ne pas éblouir votre entourage avec une bague ou un collier en émeraude ? Et puis, n’oublions pas de mentionner une dernière pierre précieuse qui est idéale pour cette saison – l’améthyste verte. Ce minéral stimulerait le système immunitaire et l’équilibre mental. Parfait pour affronter les jours qui deviennent de plus en plus courts et de plus en plus sombres ! De plus, sa teinte ressort particulièrement en taille coussin, pour attirer toute la lumière possible.

Suggestion cadeau : des boucles d’oreilles en or blanc avec émeraudes et diamants

Savez-vous déjà quel bijou dominera l’année 2023 ? Celui que vous porterez, bien sûr !