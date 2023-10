La sagesse des mythes, contes et légendes – Adam et Ève

Adam et Ève est un nouveau récit complet, de la collection La sagesse des mythes, contes et légendes, des éditions Glénat. Une bande dessinée, parue en septembre 2023, de Clotilde Bruneau, Luc Ferry et Gianenrico Bonacorsi, qui propose de découvrir la Genèse et les premiers hommes selon la Bible.

Il y avait, au commencement, des ténèbres à la surface de l’abîme et Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu appela alors la lumière « jour » et les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir et un matin, c’était le premier jour. Au deuxième jour Dieu sépara les eaux qui sont au-dessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Le ciel fut créé. Puis Dieu demanda que la terre ferme apparaisse. Il appela cette partie émergée « terre » et l’amas des eaux « mer ». La terre a produit de la verdure, suite à la demande de Dieu. De l’herbe et des arbres fruitiers donnant du fruit et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Les eaux abritaient des espèces vivantes…

Le récit reste simple, réinterprétant le plus justement possible la Genèse selon la Bible. La bande dessinée est donc intéressante, pour découvrir ou redécouvrir ce mythe biblique qui raconte la création de la terre, des êtres vivants et surtout de l’être humain. Ainsi Adam et Ève vont devoir quitter le jardin d’Eden, suite à la désobéissance d’Ève. Elle a succombé aux mensonges du serpent, une personnification du diable. Les deux êtres vont peupler la terre, portant le fardeau du péché originel… Le récit complet reste intrigant et bien mené, il se lit assez facilement et rapidement. Plusieurs planches ont peu de texte ou de dialogue. L’album se complète avec un cahier documentaire, pour aller plus loin dans la découverte de l’héritage culturel. Le dessin est assez simple, il se veut moderne et agréable, avec un découpage efficace.

Adam et Ève est le premier mythe biblique, de la collection La sagesse des mythes, conte et légendes, des éditions Glénat. Un récit complet intéressant et enrichissant, qui invite à découvrir ou redécouvrir la Genèse et le peuplement de la terre selon la Bible.

