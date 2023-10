Béaba – Une collection outdoor pour protéger bébé du froid cet hiver

Béaba possède un catalogue conséquent d’équipements de puériculture, on peut clairement dire qu’elle fait l’unanimité depuis des années auprès des parents. Et avec l’hiver qui approche à grands pas, nous avions envie de vous présenter sa collection outdoor conçue pour que bébé reste bien au chaud lors de promenades à l’extérieur.

Des pièces qui vont très vite s’imposer comme indispensables !

Il suffit de se rendre sur le site officiel de Béaba dans la catégorie « Sorties de bébé » pour découvrir toutes les pièces que propose la marque dans la thématique : accessoires en tout genre, sacs à langer, lit parapluie, valises, ainsi qu’une sélection de vêtements grand froid pour que bébé reste bien au chaud.

Une nouvelle chancelière pour protéger bébé du froid et de l’humidité

Et parmi ceux qui nous semblent essentiels, il y a la nouvelle chancelière Béaba qui va garder bébé bien au chaud. Emmitouflé de la tête aux pieds dans sa poussette, il sera protégé du froid, il aura l’impression de se retrouver dans un petit lit douillet. Sa matière est imperméable, isolante également. Parfait donc pour le protéger de l’humidité. Gros plus, sa capuche qui permet bien de le protéger de l’air environnant. Enfin, sa fermeture centrale est pratique, idéale pour les parents qui souhaitent plus ou moins ouvrir la chancelière. Elle est proposée en trois couleurs : noir, gris chiné et terracotta. Son prix : 99 €

Une chancelière cosy conçue pour les sièges auto de 0 à 12 mois

Béaba propose une autre chancelière qui va permettre aux bébés d’être protégés du froid dans leur siège auto. Bien pensée, elle est modulable, ce qui permet de l’enfiler avant de mettre bébé dans son siège. Et pour faciliter son installation, elle possède des élastiques solides. Comme d’habitude, la marque n’a pas lésiné sur le confort, sa doublure blanche est douce et confortable. Sa capuche et son couvre-jambes sont amovibles, quant à la sécurité, pas d’inquiétude, les passages du harnais dos, 3 et 5 points sont intégrés. Elle est disponible en noir au prix de 75 €.

Le babynomade : une couverture enveloppante

La couverture enveloppante babynomade de Béaba est bien pensée ! Pour commencer, elle s’adapte à plusieurs supports : siège auto, nacelle, poussette et porte bébé. Idéale donc pour protéger bébé du froid quelles que soient nos activités. Facile à enfiler, elle sera parfaite en sortie de maternité, d’autant plus qu’elle est sécurisée, permettant un passage du harnais dos adapté au 3 et 5 points, ainsi que la ceinture de maintien intérieure par velcro. Sa matière TOG 3 doublée polaire va le protéger du froid comme il se doit. D’autant plus que la couverture s’enfile en un tour de main grâce à ses deux rabats. Elle est disponible en 4 couleurs : gris chiné, vert sauge, rose poudré et bleu baltique, notre préférée. Son prix : 69 €

Et si on protégeait également les parents ?

Enfin, nous avions envie de vous parler des moufles poussette qui vont être d’un grand réconfort pour les parents. Ils pourront glisser leurs mains bien au chaud durant les balades. Faciles à accrocher à la poussette, et visuellement élégantes, ils auront de quoi se réchauffer en un tour de main. Elles sont doublées polaire, imperméables et coupe-vent, idéales donc en temps de pluie. Leur prix : 39 €

Avec cette collection outdoor, nos enfants seront bien au chaud tout l’hiver. Les pièces sont aussi pratiques qu’elles sont belles, on valide complètement !