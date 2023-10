Partagez





Dave Stewart annonce la Tournée Eurythmics Songbook: Sweet Dreams 40th Anniversary ! Un retour attendu depuis 20 ans ! Dave Stewart, membre légendaire du groupe Eurythmics, vient d’annoncer une nouvelle qui va ravir les fans de ce duo emblématique. La “Tournée Eurythmics Songbook” offre aux admirateurs l’opportunité tant attendue d’assister à un concert reprenant l’intégralité des classiques d’Eurythmics aux côtés de Dave Stewart et de son groupe. Cette tournée marque un retour très attendu sur scène, une première depuis deux décennies.

Dave Stewart prêt à captiver l’Europe

Paris le 13 novembre/Strasbourg le 22 novembre 2023

Dave Stewart, chanteur, auteur, musicien, producteur et co-fondateur d’Eurythmics, se prépare à enchanter le public européen avec la révélation de la tournée “Eurythmics Songbook: Sweet Dreams 40th Anniversary Tour”. Pour ce périple musical, il sera accompagné d’un groupe exclusivement composé de chanteuses et musiciennes de talent. L’objectif de cette tournée ambitieuse est de transporter le public dans un voyage nostalgique et électrisant à travers quatre décennies de tubes mythiques.

40 Ans de “Sweet Dreams” et Un Héritage Musical Inégalé

Cette tournée spéciale célèbre les 40 ans depuis la sortie mémorable de l’album “Sweet Dreams (Are Made Of This)”, qui a propulsé Eurythmics sur la scène musicale internationale. Reconnu pour leur mélange unique de synth-pop, de new wave, de soul et de rock, le groupe a vendu plus de 75 millions d’albums dans le monde depuis ses débuts dans les années 80, demeurant ainsi une icône incontestable de la musique pop.

Un Retour Inspiré par un Triomphe Passé

Après un concert triomphal au Royal Festival Hall de Londres en 2019, Dave Stewart a pris la décision de reprendre cette tournée, avec la bénédiction de sa comparse Annie Lennox, qui a mis un terme à sa carrière. Ce concert unique a fait l’unanimité des critiques, saluant la magie de la synthpop :

“Des rêves sucrés de synthpop.” – The Guardian

“Un spectacle à couper le souffle.” – The Sunday Times

“Une nuit de bonheur musical.” – The Weekender, Londres

“Un événement animé d’une sérieuse passion… célébrant la base de fans, l’amitié et la maîtrise de la chanson.” – The Telegraph



Le Commentaire de Dave Stewart

Dave Stewart a partagé son enthousiasme en déclarant : “J’adore me produire en live et j’ai tellement hâte de me retrouver sur scène avec ce fascinant groupe de musiciens et de chanteurs avec qui j’ai déjà collaboré à plusieurs reprises. Ma chère amie Vanessa Amorosi, une artiste australienne mythique connue pour la puissance de sa voix, RAHH, un artiste/chanteur talentueux de Warrington avec qui j’ai enregistré et tourné pendant près de 10 ans, et ma fille, Kaya Stewart, la filleule d’Annie, qui a chanté “There Must Be An Angel” sur les genoux d’Annie depuis qu’elle a 5 ans et qui, depuis l’âge de 14 ans, s’est produite au cours d’une centaine de concerts solo qui ont mobilisé les foules grâce à sa voix soul émouvante. Choisir un groupe composé de femmes exceptionnelles, menées par la brillante claviériste Hannah Koppenburg, est ma façon de rendre hommage à ma grande amie et collaboratrice, Annie Lennox.”

Un Témoignage de l’Influence d’Eurythmics

Cette tournée est conçue comme un hommage judicieux à l’empreinte indélébile d’Eurythmics et à l’influence intemporelle du duo sur le paysage musical mondial. Les fans auront l’opportunité de revivre l’histoire musicale de Eurythmics et de célébrer leur légendaire carrière.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

PARIS – 13 novembre – Salle Pleyel

STASBOURG – 22 novembre – Palais des Congrès

Tarifs à partir de 41 euros