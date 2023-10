Dans la collection Frissons, parfaite pour ce mois d’octobre, Traqueurs d’âmes est le nouveau venu ! Solal, Lino et leurs parents emménagent dans l’étrange ville de Ludendorf. Plus accueillis par un épais brouillard faisant ceinture autour de la cité, que par la chaleur des habitants, ils s’installent dans la vieille boutique d’antiquités !!! Mais, en prenant petit à petit leur marque, Lino semble avoir des hallucinations lorsqu’il investit la salle de bain…

Mystères du passé, et visions fantastiques vont s’entremêler pour une enquête paranormale à découvrir depuis le 12 octobre 23 aux Éditions Jungle. (+12)

Le décor :

La mer déchainée …

Sur la corniche, un peu plus haut, on discerne un vieux manoir. Les vagues sont si immenses qu’elles parviennent presque à « avaler » les murs de la façade. Dans la demeure, l’eau a envahi quelques pièces, dont l’une où flotte des « avis de recherche ». Un homme, à genoux, pleure un être aimé. « Pardonne-moi mon amour !! Pardonne-moi… », sont les seuls mots qu’il chuchote dans ses mains portées à son visage. Une photo où se tient une famille de trois, sombre dans l’abîme.

De nos jours. Une route à travers les montagnes…

Bien qu’il n’y ai qu’une route pour atteindre leur but, la famille Minsky n’est pas vraiment sûre du chemin vers la ville de Ludendorf. Et ce n’est pas le GPS qui va les aider. Aucun signal détecté !!!

Tout le monde dans la voiture se demande si papa ne s’est pas trompé de chemin. Encore plus lorsqu’ils sont obligés de traverser un épais brouillard pour enfin, apercevoir, une grille en ferronnerie et un panneau indiquant le nom de la ville !!!

Pas très accueillant pour un nouveau départ dans la vie de cette famille !!! Pourtant, une fois dans la vieille ville, plus de brume épaisse, mais un bel endroit. La ville, qui borde une immense crique, semble séparer la mer, d’une forêt touffue. Les parents sont ravis. Il constate que le vieux magasin d’antiquaire qu’ils ont repris à tout son charme, et que la maison en haut de la colline est juste à côté.

Solal, adolescente, est loin d’être du même avis que ses parents. Et Lino est tout excité de choisir sa chambre en premier. Il court au premier étage. Puis, avec sa sœur, découvre la salle de bain… Inondée. Au pied de la baignoire, dans l’eau, le reflet d’un garçon aux yeux brillants effraie Lino…

Le point sur la BD :

Un récit sous forme d’enquête paranormale sombre pour ce premier tome aux Éditions Jungle. Niko Tackian n’utilise pas de parapsychologue dans son scénario, comme dans Ghosbusters. Mais la sensibilité pré-adolescente de son protagoniste principal. On aborde les thèmes de disparitions, de « fantômes » bien évidemment. Mais aussi celui de la mort de manière très mythologique. On pense bien évidemment au « Styx », à ce côté un peu ésotérique du sujet.

Comme la ville du récit est « spéciale » et que la confrontation avec les réminiscences fait partie d’un passé révolu, Soann (alias Anne-Sophie Doucet) dépeint cet univers, la ville imaginée par Tackian et quelques-uns de ses habitants, avec un style très XIXe. Des illustrations signées aux traits fins et gracieux, que l’on avait repérés pour le titre Ma vague !

Le final prend une tournure plus énigmatique que l’enquête et le dénouement de ce « premier contact ». À la fin, de Traqueurs d’âmes, les auteurs décrivent avec détails leur univers. Les artefacts magiques utilisés, comme une véritable enquête, avec coupure de journaux à l’appui pour plus de crédibilité.

La conclusion :

Un premier tome de Traqueurs d’âmes, intitulé « Premier contact » où se mêle fantastique, mélancolie et investigations sombres, mais passionnantes !!! Mais surtout, un message fort sur l’aspect salvateur de ce jeune adolescent pour les « souvenirs » qu’il perçoit et le réconfort qu’il leur apporte. Plein d’autres histoires à venir, on espère bientôt aux Éditions Jungle. Et la suite pour savoir ce qu’il se trame réellement chez ce “meilleur ami “!!!!