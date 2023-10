Angelcare – Zoom sur le nouveau babyphone AC25

Il est fréquent de voir le babyphone dans la liste de naissance des parents soucieux de la sécurité de leurs enfants. Angelcare – marque de puériculture engagée – a justement mis au point un nouveau babyphone à la pointe de la technologie, le AC25. Nous souhaitions vous le présenter plus en détail.

Angelcare – Une référence dans le domaine de la puériculture

Angelcare est une marque de puériculture qui propose des produits indispensables à la sécurité et au bien-être de l’enfant depuis 25 ans. Plus que jamais à l’écoute des parents, elle possède le matériel nécessaire pour faciliter leur quotidien autour de trois 3 familles essentielles : le change, le bain, et plus récemment, les babyphones. En cette date anniversaire, Angelcare a mis au point le babyphone AC25 qui va rapidement s’imposer comme un indispensable, en termes d’innovation, de fonctionnalité et bien sûr, de sécurité.

Présentation du babyphone AC25

Le babyphone s’est imposé depuis des années comme un indispensable, idéal pour surveiller nos bébés de jour comme de nuit. Angelcare a mis au point le babyphone AC25 aux caractéristiques bien précises, innovantes forcément, en accord avec les exigences des parents. En plus de l’élégance de son design, il se place facilement sur une surface plane, en hauteur, ou carrément contre le mur. Il va donc suivre les gestes de bébé durant chaque dodo, grâce à sa caméra infrarouge de vision nocturne.

Un détecteur de mouvement qui rassure

Le détecteur de mouvement intelligent sans fil va permettre de tranquilliser les parents soucieux de savoir si bébé dort bien, s’il respire bien, etc. Facile à utiliser, ils pourront le placer sous son matelas de façon à capter chaque mouvement, même les plus légers, dans la totalité du lit. Il a cette particularité d’être relié à l’écran vidéo couleur LCD de 4.3 pouces, de façon à observer bébé facilement, et dans n’importe quelle pièce de la maison.

Un bon système de sécurité

De plus, Angelcare a souhaité mettre au point un système de sécurité avec une alerte si bébé ne bouge pas durant 20 secondes. Et si cela peut sembler angoissant pour certains, cette fonctionnalité en rassurera bien d’autres. Pas d’inquiétude, le niveau de sensibilité du détecteur de mouvement est réglable.

D’autres fonctionnalités propices au bien-être

Enfin, avec le babyphone AC25, les parents pourront parler au bébé, le rassurer, lui chanter des chansons. Des berceuses sont intégrées, leur permettant de trouver le sommeil plus facilement. Enfin, une veilleuse est présente également, pour leur apporter un petit peu de lumière, dans l’idée de les rassurer davantage.

Vous l’aurez compris, Angelcare n’a pas fait les choses à moitié avec son babyphone AC25. Les parents seront rassurés d’observer leur bébé, ils pourront s’assurer qu’il dort bien, lui mettre de jolies berceuses ou lui dire quelques mots doux.

Le babyphone AC25 est également disponible sur AMAZON.