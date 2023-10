Partagez





GUIGNOL Le Spectacle Musical

Au théâtre de la Gaîté Montparnasse jusqu’au 31 décembre 2023

Cette adaptation radicalement contemporaine de Guignol vous entraîne dans une série de péripéties trépidantes, imprégnées de mélodies envoûtantes, d’humour décapant et d’une interaction captivante. Portée par une troupe de six comédiens-chanteurs-danseurs, débordants d’énergie, de passion, et de talent, cette production est une expérience musicale palpitante. Avec une musique endiablée signée Sorel, des dialogues percutants, des performances vocales “live” aux sonorités pop, une mise en scène dynamique, des chorégraphies effrénées, des duels épiques, des numéros de claquettes, des costumes enchanteresses et des décors féériques. Cette pièce transporte petits et grands dans un univers musical familial jubilatoire. Rires, émerveillement, et émotions sont garantis.

Il était une fois…

À Lyondres, une cité fictive en perpétuelle effervescence, Monsieur Henry règne en maître sur son théâtre, où chaque jour se déroulent les péripéties captivantes de Guignol et sa troupe, Gnafron et Madelon en tête d’affiche. Cependant, l’implacable emprise du temps a vu le public enfantin se détourner lentement de ces spectacles de marionnettes, laissant Monsieur Henry plongé dans un gouffre de dettes insurmontables. Dans l’ombre, la redoutable Betty ourdit des desseins malveillants, visant à convertir ce lieu en un temple de la consommation, transformant le théâtre en supermarché.

De l’amour et du suspense

Pour contrer cette menace imminente, Guignol, Madelon et Gnafron, avatars d’un monde de bois et de fils, décident de métamorphoser leur apparence en êtres humains. Animés par le désir ardent de sauver leur marionnettiste bien-aimé, ils se lancent dans une quête éperdue, à la recherche de “La Belle Étoile,” un diamant magique capable d’exaucer les souhaits les plus inaccessibles. Leurs pas les entraînent dans une aventure extraordinaire, sillonnant les artères animées de Lyondres, où le destin les pousse à croiser la route d’Emilie, une jeune humaine déterminée à dénicher le même joyau magique, afin de guérir son père malade. Au premier échange de regards, une passion enflammée naît dans le cœur de Guignol pour cette charmante inconnue, bouleversant le cours de leur quête et déclenchant une épopée mémorable.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Jusqu’au 31 décembre 2023 (11h ou 15h)

Théatre de la Gaîté Montparnasse – 26 Rue de la Gaité – 75014 Paris

Tarifs à partir de 17 euros