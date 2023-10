La maison dans les bois – Ed. L’école des loisirs

La maison dans les bois est une réédition, en petit format de l’œuvre d’Inga Moore. Une réédition, parue aux éditions L’école des loisirs, en septembre 2023, qui présente une histoire d’amitié et d’entraide, à travers la réalisation d’une maison dans les bois.

Au fond des bois, dans une tanière vivait Suzie Truie. A côté, dans une hutte habitait Simon Cochon. Un matin, les deux cochons décidèrent de partir se promener. Ils ramassèrent plumes et bâtons de bois. Lorsque Suzie Truie ramena sa trouvaille à sa tanière, elle découvrit Léone Oursonne qui avait emménagé chez elle. Cela ne dérangeait pas vraiment Suzie Truie, elle appréciait Léone Oursonne. Mais le souci était la taille de son amie. Léone Oursonne était bien trop grande pour la tanière, qui était désormais fichue ! A côté, Simon cochon s’aperçut, en entrant dans sa hutte, Vincent Elan. Cela ne l’ennuyait pas de loger son ami qu’il appréciait. Seulement, Vincent Elan était bien trop grand…

D’un quiproquo, ou plutôt deux et des amis sans logis vint une idée. Les quatre amis, dans l’ennui, décident de construire une maison où ils pourraient vivre tous ensemble. Un projet pareil est palpitant et ambitieux. Aussi, ils demandent de l’aide aux castors et préparent tout pour le grand projet. Tout le monde s’affaire et la maison se construit… Le récit est amusant, surtout au début, puis le projet commun plein d’ambition, présentant le travail de chacun. Le partage, l’entraide et l’amitié sont au cœur de ce récit plaisant à découvrir. Le texte reste adapté aux jeunes lecteurs, qui présente une expérience de vie marquante. Le dessin fait la beauté de l’ouvrage, il est détaillé et travaillé, offrant un trait fin et fluide, ainsi qu’une belle mise en couleur.

La maison dans les bois est une réédition, en petit formant de l’album d’Inga Moore. Un petit livre, des éditions L’école des loisirs, est amusant et bienveillant, présentant quatre adorables amis, différents, qui s’apprêtent à vivre ensemble, au cœur de la forêt.

