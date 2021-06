La terrasse la plus intimiste de Nice à l’Hôtel West End

Etablissement historique de Nice, l’Hôtel West End a été le premier construit sur la Promenade des Anglais en 1842, initiant le mouvement architectural Belle Epoque sur toute la Côte d’Azur. Derrière sa majestueuse façade classée, il cache 121 chambres, dont la plupart offrent une vue panoramique sur toute la baie des Anges.

Le Restaurant Le Siècle invite la Méditerranée à table

Au pied de l’Hôtel West End, le restaurant Le Siècle propose des spécialités méditerranéennes et des plats flambés signature, qui se dégustent aussi bien dans son espace intérieur que sur sa terrasse surplombant la Promenade des Anglais. Durant tout l’été, le chef a imaginé une toute nouvelle carte : des entrées « fraîcheur » comme le Gravelax de saumon et sa chantilly au wasabi, plats gourmands comme le Burger du Siècle avec son pain à l’encre de seiche et desserts irrésistibles comme l’indémodable café gourmand. A ces nouveautés, viennent s’ajouter le traditionnel Châteaubriand flambé au cognac, le plat-signature de l’établissement depuis de nombreuses années, qui émerveille les yeux et le palais avec sa préparation minute à table.

Le Mezza Bar, la terrasse la plus intimiste de Nice

L’Hôtel West End cache bien des secrets. Discrètement niché au-dessus du restaurant, le Mezza Bar est l’une des terrasses les plus intimistes de Nice. Avec ses 6 mètres carrés, ce petit cocon privé et éphémère est le prolongement de la vaste terrasse qui longe la Promenade des Anglais. De deux à huit personnes, le Mezza Bar est unique en son genre. Avec son comptoir en bois et son ses tenues suspendues, il rappelle les cabanes perchées dans les arbres ! Une cabane avec un servie quatre étoiles où les cocktails avec ou sans alcool et planches à partager défilent chaque soir à l’héure de l’apéritif. Les traditionnels Mojitos, Jamaican Mules ou Pina Coladas y croisent les créations originales comme le cocktail 31 Prom, un délicieux mélange de rhum épicé, curaçao bleu, ananas, citron vert et vanille.

L’Hôtel West End est situé 31 Promenade des Anglais. Pour plus de renseignements : www.hotel-westend.com