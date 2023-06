Lancement du 21e guide Costazzurra

Jeudi 15 juin, L’ hôtel Radisson Blu de Nice a accueilli le lancement de l’édition 2023 de la 21e édition du guide Costazzurra. Réalisé par la Chambre de Commerce Italienne de Nice, et pour la première fois en collaboration avec le Comité Régional du Tourisme de la Côte d’Azur, ce guide a pour but de promouvoir la Côte d’Azur en Italie.

Plein d’adresses et de bonnes idées pour découvrir la Côte d’Azur

Le guide Costazzurra en est déjà à sa 21e édition ! Considéré comme le guide officiel pour les touristes italiens, en 80 pages, il propose plein d’idées et d’adresses pour découvrir la Côte d’Azur et toutes ses richesses. Il y en a pour tous les goûts ! Outre la version papier, le guide est également disponible numérique et facilement téléchargeable sur l’application : www.guidacostazzurra.fr.

Jeudi 15 juin, le lancement du guide Costazzurra a eu lieu en présence notamment de Patrizia Dalmasso, présidente de la Chambre de Commerce Italienne de Nice et Alexandra Borchio-Fontimp, sénatrice des Alpes-Maritimes, Présidente du CRT Côte d’Azur France, Claire Behar, directrice générale du CRT Côte d’Azur France, Caroline Canny-Lo, directrice générale du Radisson Blu Hôtel, Caterina Gioiella, consul général au Consulat d’Italie de Nice, Agostino Pesce, directeur général de la CCI de Nice Sophia-Antipolis, Gaëlle Frontoni, vice-présidente du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Etait également présent Franck Balabanian, président du Nice LTC (Lawn Tennis Club). En effet, du 19 au 23 juillet aura lieu la Hopman Cup, prestigieux événement sportif qui va sûrement attirer près de vingt mille spectateurs. Durant ces cinq jours de compétition, six équipes nationales s’affronteront. De nombreux champions de tennis sont attendus au sein du Nice Lawn Tennis Club.