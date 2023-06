Etrange promenade à Brocéliande – Escape game en Bretagne

La collection Escape game en Bretagne se complète avec le nouveau titre Etrange promenade à Brocéliande, paru en mai 2023. Un ouvrage de Vincent Raffaitin, illustré par Mouk, qui propose aux jeunes lecteurs de mener l’enquête et de résoudre des énigmes de toutes sortes.

Le livre, au format roman, se présente brièvement, en quelques lignes. Un roman-jeu qui ne se lit pas de manière linéaire, il ne suffira pas de tourner les pages comme d’habitude, pour pouvoir avancer dans l’histoire… Ensuite, trois pages présentent le jeu. Aussi, dans un premier temps, il faudra repérer les énigmes. En effet, pour évoluer dans l’aventure, il va falloir résoudre des énigmes. Celles-ci sont symbolisées par une icône de couleur et une phrase écrite en gras. Deuxièmement, une fois l’énigme résolue, un chiffre ou un nombre est à utiliser avec le tableau de décodage, à la fin du livre. Le tableau permet de retrouver la bonne page sur laquelle l’aventure se poursuivra. Enfin, des indices et solutions, si les enfants ont besoin d’aide, sont également à retrouver, vers la fin de l’ouvrage.

Les enfants incarnent Luna, une Bretonne de 10 ans. En classe de découverte, avec son frère, direction la forêt de Paimpont, la jeune fille, sur place, va bientôt chuter dans un gouffre ! Un labyrinthe, dont il va falloir sortir, avec l’aide de Merlin et d’Excalibur… Le récit est assez plaisant et immersif, pour les jeunes lecteurs qui vont vivre une belle aventure. Une promenade à travers la mystérieuse forêt de Brocéliande, qui propose aussi de découvrir son histoire, ses légendes et son patrimoine. L’enquête est bien menée, les énigmes diverses et variées, entre alphabets cryptés, labyrinthes, messages codés, observation, logique… Un tableau d’indices et les solutions sont à retrouver à la fin de l’ouvrage, pour pouvoir avancer, malgré tout. Le dessin reste moderne, avec un graphisme simple, rond et agréable.

Etrange promenade à Brocéliande est un nouveau titre de la collection Escape game en Bretagne, des éditions Beluga. Un livre-jeu bien pensé et organisé, qui propose aux enfants de vivre une passionnante aventure. Ils vont découvrir un lieu incontournable de Bretagne, tout en résolvant des énigmes et avançant dans une aventure.

Lien Amazon