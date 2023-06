L’île de la détente est une nouvelle série, le manga officiel du célèbre jeu vidéo Animal Crossing New horizons, paru aux éditions Soleil Manga, en juin 2023. Un premier tome, par Nintendo et Kokonasu Rumba, agrémenté de stickers et conseils.

Hana, jeune fille de 10 ans, vient de remporter un voyage sur une île paradisiaque. Elle est donc en voyage avec sa famille. La jeune fille est heureuse, c’est la première fois qu’elle visite une île tropicale ! Ses parents semblent heureux également, mais Hana préfère les laisser tous les deux en amoureux, et part se promener. La jeune fille a toujours adoré dessiner, aussi, elle part avec son carnet de croquis… Elle découvre des fleurs qu’elle n’avait jamais vues auparavant, elle décide de les dessiner. Hana ne semble pas trop savoir où donner de la tête, tellement il y a de belles choses. Alors qu’elle s’apprête à tourner d’un côté, elle aperçoit, du coin de l’œil, deux adorables ratons laveurs. Elle est surprise de les voir porter des vêtements. Hana décide de les suivre dans un drôle de tunnel, fait de buissons.

Hana veut des réponses à ses questions. Alors, elle suit les ratons laveurs habillés, dans ce tunnel et arrive sur une belle plage de sable blanc. Elle se retrouve comme dans un autre monde, sur une île déserte, enfin peuplée de créatures qui semblent adorables… La petite fille va découvrir une île fabuleuse, et va venir en aide, dans leur quotidien, aux sympathiques résidents. Le récit semble bien rythmé, en chapitres courts et plaisants. L’ambiance est joyeuse et plaisante, avec la découverte de cette île paradisiaque et de ses habitants fabuleux et accueillants. Le manga présente une belle aventure, pour Hana, qui va rencontrer quelques personnages, tous différents et attachants, à leur manière. Le dessin est rond, doux, très plaisant et agréable.

Animal Crossing New horizons – L’île de la détente est un premier tome de la nouvelle série inspirée du célèbre jeu vidéo. Un ouvrage, des éditions Soleil manga, qui offre une aventure inédite et fabuleuse, dans un univers tout aussi fantastique et adorable.

