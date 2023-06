C’est décidé, je prends soin de mes pieds !

Ah, les pieds ! Vous avez remarqué qu’on a tendance à les oublier ? Pourtant, c’est une partie du corps qu’il ne faudrait pas négliger étant donné qu’ils jouent un rôle moteur. Alors, comment prendre soin d’eux au quotidien ? Comment les préparer aux grosses chaleurs de l’été ? Et comment faire en sorte qu’ils restent tout doux et hydratés durant toute l’année ?

Voici une présentation de soins que vous avons testés et validés !

L’hygiène avant tout !

Alors oui, cela semble logique, mais il est tout de même bon de le répéter, il est important de laver ses pieds chaque jour. Et plus encore, de les sécher correctement pour éviter que les bactéries ne prolifèrent dans les chaussures à cause de l’humidité. Évidemment, vous pourrez utiliser le savon de votre choix, l’idée n’étant pas ici de vous faire une liste de gels douche spécial « pieds » car cela n’existe pas. En revanche, il est possible de les chouchouter un peu différemment, on vous en dit un peu plus !

Le bain de pieds… Idéal en été !

Le bain de pieds ne fait pas partie des routines soin les plus répandues. Pourtant, il procure un tel bien-être qu’il serait bien dommage de s’en priver. Notamment en été, lorsqu’on a les pieds lourds, douloureux, étouffés par la chaleur. Et il a cet autre avantage de purifier le pied en combattant les bactéries, souvent responsables des mauvaises odeurs.

Kneipp maîtrise le sujet

Et s’il fallait ne citer qu’une seule marque dans la catégorie des galets effervescents, ce serait Kneipp. Son objectif : prendre soin de TOUTES les parties de notre corps en misant sur le pouvoir des plantes. Et on adore l’idée !

Coup de cœur de la rédaction : « Foot Care » – Le galet effervescent calendula/romarin

Ce gel effervescent est fabuleux ! Son odeur calendula/romarin est envoûtante. On a une impression de bien-être générale, la tête et le corps ne font qu’un, grâce à l’odeur qui se dégage de l’eau… Bref, la routine est agréable, assainissante pour les pieds, encore plus en fin de journée.

Mode d’emploi : plonger le galet dans l’eau chaude 39-40°C durant 10 à 15 minutes. Bien sécher les pieds et terminer par une bonne hydratation. D’ailleurs, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil au site officiel, la marque propose aussi un beurre pour les pieds dans la même gamme. Ses promesses ? Nourrit intensément, pénètre rapidement, désodorise.

Des pieds tout doux ? On mise sur le gommage !

Le gommage fait partie des gestes beauté à garder en tête pour prendre soin de nos pieds lorsqu’ils sont secs et abîmés notamment. Alors, pour ceux qui aiment le « fait maison », sachez qu’il est facile de réaliser son propre gommage en mélangeant du sel de Guérande, de l’huile végétale, du jus de citron et des huiles essentielles.

Et pour ceux qui comme nous aiment se laisser surprendre, nous vous conseillons deux gommages différents mais tout aussi efficaces. Il s’agit du « Gommage pieds lissant » de la marque Evoluderm au petit prix de 4.25 € et du « Gommage revitalisant Les Essentiels Marins » à 33.70 € (celui-ci convient également pour le corps).

Coup de cœur de la rédaction : « Gommage pieds lissant » d’Evoluderm

Evoluderm – marque Made in France – propose donc ce délicieux gommage. Ses grains sont fins, sa texture gel est agréable et il est enrichi en beurre de karité. Il est idéal sur les peaux fragiles, abîmées même, car il est relativement doux. Cela ne l’empêche pas d’être efficace puisqu’il retire les peaux mortes qui nous enquiquinent.

Thalgo – marque réputée que l’on adore chez FranceNetInfos – propose un gommage corps qui conviendra parfaitement aux pieds. Comme la plupart des produits Thalgo, celui-ci est divin, il a ce petit côté rafraîchissant, hyper réconfortant sur les pieds qui tiraillent. Ses billes exfoliantes sont relativement douces et lissent le grain de peau efficacement. Une pépite !

Si vous êtes accrocs aux soins proposés par Thalgo, nous vous conseillons de compléter la routine avec leur « Cold cream marine » pour les pieds. Sa texture est riche, idéale pour hydrater les pieds en profondeur. Au bout d’une semaine, les résultats sont visibles sur la peau. Et son odeur est délicieuse également !

On hydrate ses pieds en profondeur

Des nombreuses crèmes pour les pieds sont proposées sur le marché, pas évident donc de faire un choix. Nous avons eu l’occasion d’en tester plusieurs, certaines n’ont pas retenu notre attention, quant aux autres, nous avions envie de vous les présenter en détail.

Le coup de cœur de la rédaction : UR-10 Crème pieds anti-callosités de TOPICREM

Parmi tous les soins testés, cette crème arrive number one ! Elle va sauver bon nombre de pieds, notamment les pieds mal en point, secs, qui fendillent et souffrent de corne. Elle a cette particularité d’hydrater en profondeur sans coller. Ce qui fait qu’au départ, on a l’impression qu’elle ne fonctionnera jamais. Mais non, elle fonctionne à merveille, sa composition est parfaite. Au bout d’une semaine, le pied est bien plus lisse. Au bout d’un mois, les sècheresses s’envolent. Au bout de 2 mois, on retrouve un pied en bonne santé. Son prix : 8.90 € seulement !

Conseil de la rédaction : les pieds fragiles ont besoin d’hydratation durant toute l’année, nous vous conseillons donc de les hydrater régulièrement pour continuer à avoir de bons résultats.

La « Crème hydratante épidiane Pieds & Ongles » de NOREVA est pas mal du tout également. Sa texture est un peu plus riche, elle demande un peu plus de massage idéalement. Après une semaine d’utilisation, la peau est plus douce et les ongles plus saillants.

Enfin, petit clin d’œil à la « Crème pieds nourrissante » Evoluderm qui sera idéale en routine du soir. Elle contient du beurre de karité qui va hydrater en profondeur. Elle va prendre soin des pieds assoiffés qui souffrent de sécheresses intenses.

Et pour la mycose de l’ongle ?

La mycose de l’ongle arrive sans s’inviter et on met un temps infini à s’en débarrasser. Et c’est un mythe de croire que cela n’arrive qu’aux gens qui lésinent sur l’hygiène. Non, non et non ! La mycose de l’ongle s’installe sur les pieds propres également. Il s’agit d’une infection fongique de l’ongle causée par de méchants petits champignons. Et pour nous aider à les soigner, un rendez-vous chez le podologue semble indispensable. Il va nous prescrire le traitement adapté. Sachez toutefois que la marque eXcilor propose des traitements, tels que le petit dernier en date, le « Color » qui traite l’ongle et le couvre grâce à un vernis de couleur. Du coup, moins de complexe à sortir nos petits orteils cet été.

N’hésitez pas à nous dire en commentaire les soins que vous recommandez pour prendre soin de nos pieds !