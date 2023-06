“Matisse années 30”, une exposition à découvrir au Musée Matisse de Nice jusqu’au 24 septembre

Jusqu’au 24 septembre, le musée Matisse consacre une exposition à la période des années 30 dans l’oeuvre de l’artiste, à travers la revue Cahiers d’Art. Une riche exposition à découvrir tout l’été dans ce célèbre Musée niçois qui fêtera cette année son soixantième anniversaire.

L’œuvre d’Henri Matisse est constituée de grands jalons qui montrent sa volonté de ne jamais rester enfermé dans une manière. Après la période des intérieurs niçois et des odalisques, les années 1930 sont une charnière, celle de la maturité.

Couronné de succès, Matisse ne veut cependant pas être un artiste arrivé, préférant courir de nouveau le risque de l’inconnu. Cet inconnu prend forme picturale avec le défi majeur de la réalisation de la composition murale de La Danse pour la Fondation Barnes à laquelle il se consacre entre 1930 et 1933. Il quitte la peinture de chevalet pour affronter le travail à grande échelle et s’ouvrir ainsi à d’autres dimensions. Son art en est profondément renouvelé, tant dans son ambition architecturale que dans sa faculté à produire un espace plus vaste, affranchi des limites du cadre.



L’exposition traverse la décennie des années 1930 pour rendre sensible la transformation qui s’opère dans l’œuvre de Matisse. Le parcours est axé sur les ateliers niçois définis comme cadre conceptuel et physique de la création, mais aussi sur les procédures novatrices inventées par l’artiste pour répondre à l’exigence du grand format. L’accent est ainsi mis sur la méthode des photographies d’états qui place le principe de métamorphose au cœur même de sa conception picturale.

L’exposition revient également sur la présence de Matisse dans la revue Cahiers d’Art qui permet d’inscrire son œuvre dans le contexte de l’avant-garde internationale et des grands débats qui l’animent. Émergeant à ses débuts dans le sillage du cubisme, la revue adopte une approche esthétique, universaliste et transhistorique qui nourrit la réflexion de l’artiste et son goût, loin de l’héritage classique, pour les arts extra-occidentaux et archaïques.

Cette exposition est organisée avec le musée de l’Orangerie à Paris et le Philadelphia Museum of Art.

D’une ampleur inédite, elle rassemble des prêts exceptionnels, jamais montrés à Nice, venant de collections publiques et privées. Elle est portée par trois institutions qui sont autant de lieux emblématiques de ce moment de l’œuvre : le musée Matisse à Nice, qui conserve le plus vaste ensemble d’œuvres et d’objets de la collection de l’artiste qui peuvent aujourd’hui témoigner de cette période décisive, le musée de l’Orangerie à Paris, dédié à la collection Paul Guillaume, un des marchands de Matisse, dont la collection d’œuvres de ce dernier montrée au début des années 1930 participe du regain d’intérêt pour la période radicale d’avant-guerre de Matisse, et le Philadelphia Museum of Art, dont l’organisation d’expositions consacrées à Matisse est une longue tradition, et qui se situe à quelques centaines de mètres de l’actuelle Fondation Barnes où se trouve La Danse.

Le Musée Matisse est ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi pendant l’été.

Pour plus de renseignements : www.musee-matisse.org