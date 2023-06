Une révolution nommée Raspoutine – Ed. Glénat

Une révolution nommée Raspoutine est un one shot étrange et captivant, paru aux éditions Glénat, fin mai 2023. Une bande dessinée de Hernan Migoya et Manolo Carot, qui retrace de manière romancée et fascinante les derniers moments de la vie de Raspoutine.

Au musée de l’érotisme de Saint-Pétersbourg, en automne 2016, trois amies visitent et s’amusent des objets présentés. Alors que deux d’entre elles s’essayent à une chaise, sur laquelle il est pourtant interdit de s’asseoir, la troisième les appelle pour voir une chose incroyable ! Elle assure à Tatiana qu’elle n’a jamais vu un truc pareil et qu’elle n’en a jamais touché un comme cela ! Les trois jeunes femmes se retrouvent devant un phallus d’une certaine taille. Alors qu’elles rigolent et veulent le prendre en photo, elles sont reprises par le conservateur du musée. Il demande un peu de respect pour le joyau, l’une des reliques les plus précieuses. Lorsqu’il annonce qu’il s’agit du phallus de Raspoutine, l’une des amies demande qui est cet homme. Le conservateur commence alors à raconter l’histoire de l’homme le plus aimé et haï des années prérévolutionnaires.

Le récit est assez fascinant, avec cette histoire reconstituée et romancée. La Russie est en guerre, un homme étend son influence, auprès de la population, mais aussi sur la famille royale. Le Moine fou semble faire des miracles et possède plutôt des penchants dépravés. Ainsi oscille la bande dessinée entre sensualité, folie, oppression et lutte des classes. Une biographie romanée, des derniers moments de la vie du légendaire homme, qui va se confronter à une jeune fille, Alissa, qui tentera d’aider, malgré tout… L’histoire est touchante, forte et captivante, avec également la chute de la Russie tsariste. Le graphisme est tout aussi dynamique, avec un trait atypique et un style pictural. En effet, la fresque est vivante et détonne assez, joue avec des couleurs flamboyantes par moments, et plus sombres, à d’autres.

Une révolution nommée Raspoutine est un one shot fascinant et détonnant, des éditions Glénat. Un album fort, qui revient sur la chute d’un homme, la naissance d’un mythe, invitant à tenter de comprendre qui était cet homme énigmatique, aimé et haï.

