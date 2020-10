Le calendrier de l’Avent Compagnie Coloniale 2020 est pile dans le thème de Noël avec sa boîte en forme de maison en pain d’épices. Beau et original, différent de la forme des autres calendriers de l’Avent, je trouve qu’il fera une idée de cadeau absolument parfaite.

Je suis plus que ravie d’avoir reçu le calendrier de l’Avent Compagnie Coloniale 2020, ne serait-ce que par son esthétisme qui se mariera à merveille aux autres décorations de Noël.

Il fait penser à une maison en pain d’épices, avec ses nombreuses fenêtres en forme de boîtes qui renferment 24 recettes. J’aime l’idée, et je m’imagine déjà en train de le recycler pour l’année prochaine, afin d’y glisser quelques surprises de mon choix. En plus, il se présente sur deux faces différentes, ce qui minimise sa taille : pratique !

Je garde de bons souvenirs du calendrier de l’Avent de l’année dernière, et notamment de la qualité des thés que j’ai pu déguster. Les feuilles sont entières, le parfum est intense et le goût plus qu’au rendez-vous. Cette année encore, la marque n’a rien laissé au hasard. On retrouve une sélection de 24 thés, tisanes et rooibos made in France. Petite particularité de la marque, le procédé d’aromatisation à la vapeur, qui consiste à parfumer les feuilles de thé une fois les arômes figés. De plus, chaque thé est glissé dans un sachet Berlingot. Enfin, on est vraiment en immersion dans le thème de Noël avec le nom des thés et ces couleurs un peu enfantines qui nous embarquent dans un univers imaginaire.

Pour ceux et celles qui veulent connaître le contenu, voici le détail :

Les Rois Mages : Thé noir, orange, citron vert, épices

Thé de Noël®: Thé noir, cerise, amande et pétale de bleuets

Thé des Neiges®: Thé blanc, thé vert, pomme cuite et fruits rouges

Hiver Austral®: Rooibos fruits rouges et mandarines

Étoile d’Orient®: Thé vert, orange, épices et chocolat

Lapsang Souchong : Thé noir fumé aux racines de pin

Boudoir : Darjeeling, Assam, Ceylan, bergamotte

Bonne Fête Maman : Thé noir, cerise, amande, vanille et miel

Pêche Abricotée : Thé noir aromatisé à la pêche abricotée

Saint Nicolas l’original : Thé noir, caramel, vanille

Agrumes : Thé noir et agrumes

Fruit de la Passion : Thé noir, fruit de la passion et fleurs

Thé Chaï aux Épices : Thé noir aux épices

Yunnan Vert : Thé vert nature de Chine

Cinq Continents : Thé vert, Marula, Kumquat et Citron Caviar

Rooibos à la Folie : Rooibos et baies de Goji

Quatre Fruits Fouges : Thé noir aromatisé fruits rouges

Sencha Floride : Thé vert, orange, ananas

Secret de l’Himalaya : Thé vert et aies de Goji

Mon Cherry : Thé noir, chocolat et cerise

Chocolat & Pépites : Thé noir aromatisé chocolat

Maté Citron Vert : Maté vert et citron

Thé des Apothicaires : Thé vert, aloe vera et cassis

Marrons Chauds : Thé Oolong aromatisé à la châtaigne avec des brisures de châtaignes