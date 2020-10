Play-Doh – La caisse enregistreuse

Play-Doh, marque du groupe Hasbro, et marque reconnue de pâte à modeler, ne cesse de présenter des nouveautés, pour amuser les enfants. Cette année encore plusieurs nouveaux produits sont à découvrir, comme la caisse enregistreuse…

Play-Doh, marque de jouets appartenant au groupe Hasbro, est surtout une pâte à modeler indémodable, aux propriétés particulières, qui ne cesse d’amuser les enfants depuis quelques décennies. Un incontournable, pour travailler la motricité fine, apprendre les formes, découvrir une texture, et surtout pour s’amuser autrement !

Pour la rentrée, Play-Doh proposait déjà quelques nouveautés, dont la caisse enregistreuse. Un coffret complet, se composant de la caisse enregistreuse électronique, d’un tampon portatif à code-barres, un panier, un sac d’épicerie, un outil à reçu de caisse intégré, cinq emporte-pièces d’aliment, un moule en forme de portefeuilles, un rouleau, un couteau en plastique, les instructions, ainsi que quatre pots de 56 g de pâte à modeler colorée. L’expérience de jeu, va bien au-delà du modelage, avec cette caisse enregistreuse, qui permet de réaliser des billets, des pièces, mais aussi des aliments, ainsi que le ticket de caisse, pour ensuite jouer avec.

En effet, l’expérience de jeu est complète, avec le modelage, le plaisir de créer ses propres jouets, pour jouer ensuite avec. Tous les accessoires sont présents, pour répondre à tout cela. La petite supérette prend forme, petit à petit, pour les enfants, qui vont s’amuser au vendeur, à la vendeuse, et faire aussi la cliente ou le client. Des échanges de monnaies, ou paiement en carte de crédit, tout est possible avec cette caisse enregistreuse, qui nécessite aussi deux piles AA, pour que le tiroir de la caisse puisse faire son bruit caractéristique, tout comme le scanneur va faire « bip, lorsque l’enfant dépose ses aliments dessus.

La caisse enregistreuse Play-Doh est un jeu complet et ludique, pour les enfants à partir de 3 ans, qui permet, en plus de travailler la motricité fine et l’habileté, de commencer à compter et calculer, avec l’aide de la monnaie. Un cadeau à retrouver au pied du sapin de Noël, tout comme la chocolaterie Play-Doh, la nouveauté de cette fin d’année, pour se créer ses propres histoires et aventures.

