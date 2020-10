Florelli – Trois nouvelles Focaccia artigianale croustillantes

La marque Florelli, du groupe Ital Passion, invite à découvrir et déguster ses trois nouvelles recettes de Focaccia, produit emblématique de la cuisine familiale italienne. De grands biscuits typiques salés, à partager en snack à l’apéritif et en accompagnement, tout au long du repas.

Florelli, marque italienne, propose une gamme complète de produits de la gastronomie italienne, destinés à faire découvrir aux Français la cuisine familiale que les Italiens partagent au quotidien. Entres Antipasti, pestos, gressins, tartinables, sauces tomate, huiles d’olives, il y a aussi les Focaccia à déguster et découvrir !

La Focaccia est un biscuit salé typique, à base de farine de blé tendre et d’huile d’olive, qui vient remplacer, dans la cuisine italienne, le pain frais quotidien. La Focaccia est fine et croustillante, car elle est dorée au four. Elle se partage en snack à l’apéritif, entre amis ou en famille. Elle se déguste aussi tout au long du repas, pour remplacer le pain, accompagnant parfaitement la charcuterie, ou encore le fromage frais.

Trois recettes artisanales sont à retrouver, dans cette nouvelle gamme de produits gastronomiques italiens : la traditionnelle, à l’huile d’olive et au romarin et à l’huile d’olive et aux olives noires. La Focaccia traditionnelle est, bien entendu, la recette la plus authentique, dont découlent les suivantes. Un biscuit simple, permettant d’agrémenter un apéritif et d’accompagner tout au long d’un repas. Les deux autres recettes, un peu plus atypiques, offrent des goûts plus prononcés, plus forts, avec les olives noires, ou plus parfumés pour le romarin.

Est à découvrir aussi, la Pane Carasau Florelli, une spécialité gastronomique typique de la Sardaigne. Un pain sec, croustillant, qui se déguste cassé en petits morceaux, comme simples crackers, tout au long de la journée, nature ou avec un accompagnement.

Florelli, marque gourmande du groupe Ital Passion, se régale et nous régale avec des nouveautés gastronomiques à découvrir et déguster. Des Focaccia artisanale, des petits pains, biscuits croustillants, salés et typiques à partager à l’apéritif ou à déguster tout au long du repas, en remplacement du traditionnel pain français !

