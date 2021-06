Le grand livre des sports – Éditions Gallimard Jeunesse

Les enfants passionnés de sport vont être ravis de découvrir « Le grand livre des sports » publié aux Éditions Gallimard Jeunesse. Cet album au format Xxl présente les 40 disciplines des Jeux Olympiques d’été ainsi que leurs caractéristiques dans le détail.



« Le grand livre des sports » va rapidement trouver sa place auprès de nos petits, curieux d’en apprendre un peu plus sur l’athlétisme, le tennis, le squash, le football, le badminton, le tennis de table, le basket-ball, les sports équestres, la voile, la gymnastique, etc. Le livre a été pensé de façon détaillée, pour que le lecteur ait toutes les informations relatives au sport qui l’anime : les règles et techniques de jeu, les records, les stars, le vocabulaire, l’histoire également. Tout cela minutieusement illustré, sous forme de double page, pour se sentir en immersion et apprécier l’environnement autour du sport en question.

Notre avis sur le livre

« Le grand livre des sports » est un indispensable des bibliothèques de grands et petits sportifs. Il faut dire que le sport a toute son importance dans la vie de nos bambins. Cela leur permet de profiter d’un moment de détente, de nouer de vraies amitiés également. Et pour les moins sportifs désireux d’en apprendre un peu plus sur un sport en particulier, ce livre tombe à pic. C’est bien simple, il contient toutes les réponses aux questions que l’on peut se poser, notamment sur les règles du jeu, les erreurs à ne pas commettre ou encore l’équipement qui a toute son importance. Et ici, les disciplines sont diverses et variées, il y en a pour tous les goûts. De plus, les illustrations sont très réalistes, elles permettent au lecteur de se projeter. Enfin, chaque page fourmille d’informations précieuses que les enfants aimeront découvrir de-ci de-là.

« Le grand livre des sports » nous livre un panorama complet à tel point qu’il rassurera les enfants qui hésitent encore à exercer le sport de leur choix.