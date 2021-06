4 raisons d’utiliser un ponton flottant comme embarcadère

L’utilisation d’un ponton comme embarcadère pour bateau se démocratise. C’est une solution écologique, économique, durable dans le temps, et adaptable.

Pourquoi utiliser un ponton flottant comme embarcadère ?

Vous possédez un bateau et vous cherchez une solution pratique et économique pour l’amarrage? Aujourd’hui les joies des sports nautiques ou encore des balades tranquilles sur l’eau peuvent être compliquées car réserver une place dans un port de plaisance est une opération ardue, chronophage, et relativement onéreuse. Comme alternative, France Net Infos vous présente les avantages d’opter pour un ponton flottant comme embarcadère. En plus d’être une solution écologique et économique, les embarcadères sont modulables et ils ont une durée de vie de plus de vingt ans.

Une solution écologique :

Généralement la construction d’un port, ou d’une autre structure au bord de l’eau, bouleverse l’écosystème existant que ce soit sur terre ou dans l’eau. Il faut en effet creuser des fondations et couler des dalles de béton sur le sol. Avec l’utilisation de pontons, la nature est préservée! En effet, il s’agit de structures indépendantes qui se posent sur l’eau sans endommager l’environnement à proximité. Ainsi le paysage garde son aspect naturel et la faune et la flore déjà présentes sur les lieux sont conservées.

Une solution économique :

Les coûts d’une place dans un port dépendent généralement de la taille du monocoque, de la durée souhaitée, et des taxes imposées par les ports. Il faut prévoir un budget de 50 à plus de 200 euros par mois pour le mouillage de votre bateau. À la place de prendre une place au port ou dans une marina, préférez l’installation d’un ponton pour faire des économies. C’est un achat vite rentabilisé car la structure reste bon marché, elle nécessite très peu d’entretien, et elle est durable.

Une solution durable :

Il existe deux types de pontons flottants : ceux avec des flotteurs individuels assemblés les uns aux autres sans structure, et ceux disposant d’une structure rigide et articulée autour des flotteurs. Les premiers s’usent vite et ils s’enfoncent dans l’eau quand on marche dessus. Les deuxièmes sont d’excellentes qualités avec une stabilité accrue et une durabilité de plusieurs années. C’est le cas notamment des pontons Ports Equipements qui sont garantis dix ans par le constructeur et qui ont une durée de vie réelle de 30 à 40 années.

Une solution adaptable :

Les embarcadères flottants peuvent être modulés selon les besoins et le lieu d’installation. Il est possible de choisir la longueur et la largeur des modules, mais aussi sa forme géométrique et sa ligne de flottaison. En fonction du type de bateau à voile, à moteur, monocoque, catamaran), vous pouvez choisir un embarcadère plus ou moins surélevé par rapport au niveau de l’eau. En plus d’être personnalisables, les pontons profitent d’un montage rapide et ils nécessitent peu de moyen manutentionnaire lors de l’installation.