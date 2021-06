Le théâtre Anthéa d’Antibes a dévoilé sa très belle nouvelle saison

Daniel Benoin vient de dévoiler la nouvelle saison du théâtre Anthéa d’Antibes. Après de longs mois bousculés par la crise sanitaire, la culture peut enfin revivre et redevenir essentielle. Le théâtre d’Antibes accueillera 66 spectacles et environ 225 représentations. Daniel Benoin a eu à cœur de reprogrammer un grand nombre de spectacles prévus initialement en 2020-2021. Cette nouvelle saison s’annonce donc particulièrement riche. On a déjà (presque) hâte d’être en septembre !

Quinze créations et coproductions du théâtre Anthéa

Comme l’a rappelé Daniel Benoin lors de la conférence de presse, « Anthéa est avant tout un lieu de création ». Cette nouvelle saison comptera quinze créations et coproductions du théâtre d’Antibes.

Daniel Benoin, qui, en plus d’être le directeur de ce formidable théâtre, est aussi metteur en scène et comédien, présentera trois spectacles qu’il a lui-même mis en scène.

Créé il y a deux ans et après avoir été joué à Paris seulement sept fois avant que la fermeture des lieux culturels ne soit décidée, « L’avare » avec Michel Boujenah sera repris à Anthéa à partir du 15 janvier 2022, le jour de la naissance de Molière.

Disgraced (Exclus), avec Sami Bouajila (qui a été l’élève de Daniel Benoin) et Alice Pol, aurait dû être joué en mai 2021. Cette création française de la pièce événement post-11 septembre a été montrée « en avant-première » à la presse et à quelques privilégiés lors de sa sortie de résidence et a reçu d’excellentes critiques. Elle est programmée en avril et mai 2022.

Enfin, Daniel Benoin va mettre en scène l’opéra Macbeth, qu’il a décidé de transposer dans les années 20.

Les spectateurs du théâtre Anthéa seront les premiers à voir les spectacles de deux grands comédiens et humoristes :Michel Boujenah viendra faire « Les adieux des Magnifiques » dans la petite salle Pierre Vaneck, tandis que François-Xavier Demaison parlera de vin et de grands crus dans son nouveau spectacle « Di(x)Vin(s) ».

Zabou Breitman présentera « Dorothy » et rendra hommage à l’écrivaine américaine Dorothy Parker.

Pierre Richard n’avait pas pu venir l’année dernière. Il sera à Antibes en janvier avec la pièce créée par Mathilda May et coproduite par Anthéa, « Monsieur X », qui a valu à l’immense acteur le Molière du seul-en-scène en 2020.

« Room », la nouvelle création de James Thierrée, en coproduction avec Anthéa, alliant musique, danse et théâtre, enchantera, à coup sûr, le public.

Pour célébrer les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, Clément Althaus présentera sa fable musicale et rendra ainsi hommage à l’immense écrivain du XVIIe siècle.

Plusieurs compagnies proposeront leurs nouvelles créations. La compagnie Lou Pantail présentera « La Théorie ». Le Collectif 8, compagnie associée à Anthéa va proposer deux créations adaptées d’œuvres littéraires : 1984 d’après George Orwell qui aurait dû être joué la saison dernière et Le Comte de Monte-Cristo d’après le roman d’Alexandre Dumas. Quant au collectif La Machine, il rendra hommage à Molière avec une version très contemporaine du « Bourgeois gentilhomme ».

Emma Dante, déjà venue à Anthéa, fera une relecture du « Conte des Contes » de l’auteur napolitain Giambattista Basile, avec « Pupo di Zucchero ».

« Breathe, Breathe » par la compagnie Eugénie Andrin invitera à la danse tandis que « Sympho new » avec la participation du Conservatoire de musique et d’Art dramatique d’Antibes-Juan-les-Pins et de l’Orchestre Régional de Cannes, conviera le public à un voyage à l’est en musique.

De nombreux spectacles reprogrammés

Comme l’a précisé Daniel Benoin, « nous avons dû penser la saison en fonction des aléas des tournées, des annulations, des reports ». Néanmoins, le directeur du théâtre d’Antibes est parvenu à reprogrammer 40% des spectacles prévus initialement la saison précédente.

Ainsi, le public pourra enfin voir « La dégustation » avec Isabelle Carré et Bernard Campan, qui a obtenu le Molière de la comédie en 2019. Fabrice Luchini reviendra sur la scène de la salle Audiberti pour évoquer les écrivains qui parlent d’argent. Guillaume Gallienne sera, lui, dans la petite salle Pierre Vaneck avec « François, le saint jongleur », de Dario Fo. Le prix Nobel de littérature Harold Pinter sera mis à l’honneur avec « La Collection » avec Mathieu Amalric. Daniel Auteuil viendra lire, réciter et chanter ses poètes préférés dans « Déjeuner en l’air ». Initialement prévu à l’automne 2020, « Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce » d’Edouard Baer sera enfin montré à Anthéa. Gad Elmaleh aurait dû venir avec son nouveau spectacle en juillet : il sera de retour à Antibes en octobre. De même qu’Alain Souchon, dont le tour de chant fera étape à Antibes le temps de deux soirées. Gérard Depardieu, qui avait ému Anthéa en 2018 avec son hommage à Barbara, reviendra en mars.

Parmi les autres spectacles reprogrammés, il y aura notamment une garden-party avec les dieux avec « Tombés du ciel », une relecture d’Antigone de Sophocle, une adaptation des Illusions perdues de Balzac, du cirque avec le très beau spectacle « La nuit du cerf » ou de la danse avec Folia.

De nouvelles pièces et des concerts

Outre les spectacles reprogrammés, Anthéa réserve à son public de belles surprises. De nombreuses pièces feront étape à Antibes après leur présentation à Paris. Cette saison offrira également aux spectateurs du théâtre, l’occasion d’applaudir plusieurs grands artistes sur scène.

Valérie Bonneton et Stéphane de Groodt nous feront rire dans « Qui est monsieur Schmitt ? » dans une mise en scène de Sébastien Thiéry. Kad Mérad, Claudia Tagbo et Lionel Abelanski formeront le trio de la comédie « Amis » d’Amanda Sthers et David Foenkinos. Jean-Michel Ribes présentera son nouveau spectacle « J’habite ici »

Patrick Timsit viendra présenter son dernier (c’est ce qu’il affirme) spectacle seul en scène.

Dans un autre registre, Anthéa accueillera les premiers pas au théâtre de Richard Anconina. Seul sur scène, il incarnera un policier dans « Coupable ».

Patrick Chesnais sera également seul sur scène dans « Mon grand appartement », adapté du roman de Christian Oster.

Sara Giraudeau sera dans « le syndrome de l’oiseau », un huis-clos haletant.

Avec « Snow Thérapie », Julie Depardieu et Alex Lutz exploreront la vie de couple. De même qu’Irène Jacob et Jérôme Kircher avec « Habiter le temps » de l’auteur Ramus Lindberg.

Vingt-cinq après sa mémorable mise en scène, Emmanuel Demarcy-Mota revient avec « Six personnages en quête d’auteur » de Pirandello.

Benoît Solès, dont « La Machine de Turing » vient de remporter un immense succès, rendra hommage à Jack London avec « La Maison du loup ».

Anthéa accueillera également de la musique et des concerts très attendus. En septembre, nous pourrons applaudir Francis Cabrel mais aussi Grand Corps Malade, deux amoureux de la langue française. Toujours en septembre, Dani sera en concert et rendra hommage aux femmes libres qui l’ont inspirée. En novembre, ce sera au tour de Patrick Bruel, pour un concert acoustique, et de Carla Bruni, qui viendra pour la première fois à Anthéa. En décembre, Jane Birkin, dont le dernier album écrit par Etienne Daho remporte un grand succès, éblouira la scène de la salle Audiberti. Enfin Juliette Armanet viendra en mars nous enchanter avec ses douces mélodies.

Dès le 26 juin, il sera possible de s’abonner en ligne, par courrier ou en venant au théâtre. Il faudra sûrement faire vite, tant la saison s’annonce belle et riche…

Pour plus de renseignements sur les spectacles : www.anthea-antibes.fr