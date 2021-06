Une drôle de bête – Un album aux Éditions Les fourmis rouges

« Une drôle de bête » est un livre de Martine Laffon et Delphine Durand disponible aux Éditions Les fourmis rouges. Le jeune lecteur va se retrouver en immersion dans la nature, à la découverte d’animaux amusants qui se retrouvent face à la création d’une « bête » d’un autre genre : l’être humain.

Il était une fois… « Une drôle de bête »

L’histoire se déroule il y a longtemps, lorsque les hommes n’existaient pas encore. Deux frères, le Dabba d’en haut et le Dabba d’en bas, décident de réunir leurs forces pour créer une drôle de bête : un être humain. Il rejoint donc les nombreuses autres bêtes déjà présentes : crocodile, lion, vache, loup, tortue, singe, sans oublier quelques bestioles difficilement identifiables. Voyant qu’il ne ressemble à personne d’autre, les deux frères décident de lui ajouter quelques options : des étoiles dans les yeux, des sensations dans tous les corps, etc. Une fois terminé, ils invitent les autres animaux à donner leur avis. Et il semblerait qu’il manque un détail majeur pour qu’il y ait une once de ressemblance avec eux : les cheveux !

Notre avis sur le livre

Avec ce livre, nous plongeons au cœur d’une nature vivante, joliment mise en valeur par de douces illustrations colorées. Dans ce monde imaginaire, les arbres arborent un grand sourire, les montagnes portent des chapeaux et des bêtes en tous genres cohabitent joyeusement. Quelques doubles pages sont superbes, nous sommes tombés sous le charme de Delphine Durand et notamment de cette fantaisie qui se dégage de ses dessins. Les textes de Martine Laffon sont très sympas aussi, ils n’auront aucun mal à capter l’attention des tout-petits. L’histoire en elle-même est bien trouvée, cela change de ce que les enfants pourront lire ou entendre au sujet de la création de l’Homme (Om pour le grand Monde de ces bêtes attachantes).