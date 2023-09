L’école décomposée – Ed. Mangetsu

L’école décomposée est un ouvrage de Junji Ito, à paraître aux éditions Mangetsu, en septembre 2023. Un nouveau recueil qui présente plusieurs histoires horrifiques, mais surtout cinq chapitres étranges et sombres autour d’une funeste fratrie…

Dès son premier jour, le nouvel arrivé dégageait quelque chose de différent. Devant la classe, il était invité à se présenter. Yuma Azawa dit son nom, avant de s’excuser et de se prosterner devant les élèves, en demandant d’accepter ses excuses. Dans la classe, tout le monde est surpris et rigole. Une élève, cependant, ne semble pas réagir… Plus tard, dans les couloirs du lycée, il bouscule un peu un camarade, en passant. Le jeune Yuma se prosterne et demande pardon. Plus tard encore, lorsqu’il déplace un petit meuble, il fait tomber un vase, avec des fleurs. Le jeune homme, paniqué, est navré et demande d’accepter toutes ses excuses. Les élèves pensent que le nouvel élève semble bizarre, avec sa façon de demander pardon, sans arrêt. Ils croient que cela peut-être maladif, ou que Yuma est complètement taré…

Après une préface de Fortifem, cinq chapitres sombres s’ouvrent sur une fratrie assez dérangée ! Ainsi, le premier chapitre présente l’école décomposée, avec un élève étrange et sa terrible sœur. La légende urbaine se mêle à l’épouvante mystique, offrant un premier récit captivant. Le deuxième est tout aussi horrifique, avec de nouveau Yuma et sa terrible sœur… Les récits tournent toujours autour de la beauté, le fantastique et bien évidemment l’horreur à l’état pur. En effet, il y a, dans ce manga, des démons, des personnages effrayants, moches, des peurs, des légendes, des croyances, la mort… Les deux dernières histoires sont plus courtes, plutôt bien réussies et inquiétantes. Le dessin reste travaillé, offrant des scènes effroyables et captivantes à la fois.

