Les princesses aussi puent des pieds est un album de Katherine Quénot et Miss Prickly, paru aux éditions Glénat jeunesse, fin août 2023. Une nouvelle histoire pleine d’humour et de dérision, qui vient casser quelques codes et aider à s’accepter, sans se moquer.

Le royaume de Sapupa est perché au sommet des plus hautes montagnes du monde. Il est connu pour son air pur… La princesse Violette aime s’y promener avec sa chienne Cocotte. Par contre, la princesse accepte moins les remarques vexantes et humiliantes du petit duc Marco de Cologne, qui arrive souvent derrière elle. Pour se rassurer, Violette demande à Cocotte, si elle ne put pas des pieds ! La chienne aboie joyeusement et semble aimer cette douce odeur de fromage. Lors d’une promenade, la princesse rencontre Amy, fille de producteurs de fromages. Les filles s’entendent si bien que Violette décide de l’inviter à venir dormir au château.

Le récit est surprenant et drôle, apportant de la dérision sur une caractéristique dérangeante. En effet, Violette semble être une petite princesse parfaite, qui se balade avec sa chienne et se fait des amis. Mais, malheureusement le duc Marco de Cologne se moque de la princesse, car ses pieds dégagent une odeur forte. Et tout le monde n’apprécie pas cette odeur ! L’album vient démontrer que tout le monde peut souffrir d’un tel mal, qui n’est pas toujours plaisant à supporter et encore moins lorsqu’on est moqué. La moquerie, la dérision et l’acceptation sont au cœur de ce récit, adapté aux jeunes lecteurs, qui reste plein d’humour, qui joue avec les mots. Le dessin est plaisant, avec un trait rond et fin, assez dynamique, surtout avec ces couleurs vives.

Les princesses aussi puent des pieds est un nouvel album jeunesse, des éditions Glénat jeunesse. Un livre qui présente les tracas d’une princesse, qui put des pieds. Une mauvaise odeur qui la poursuit et qui est moquée, tandis que d’autres tentent de trouver des solutions ou acceptent, tout simplement.

