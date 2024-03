Les 23 et 24 mars, le Nice Jazz Orchestra rend hommage à Dizzy Gillespie

Depuis 2008, le Nice Jazz Orchestra (NJO) investit le Théâtre Francis Gag pour partager avec le public niçois et azuréen un moment de grâce autour d’un hommage à un grand artiste du jazz, autour d’un disque mythique ou tout simplement autour d’un invité exceptionnel. Cette année, le NJO se produira les 23 et 24 mars 2024 en rendant hommage à l’une des figures mythiques de la Grande Parade du Jazz de Nice, dont la silhouette s’affichait comme logo du festival de jazz niçois : Dizzy Gillespie.

Un programme retraçant les grandes périodes du big band de Dizzy Gillespie

Pour ces concerts exceptionnels, Pierre Bertrand a conçu un programme retraçant les grandes périodes du big band de Dizzy Gillepsie. La première est marquée par ses tournées en Europe, créant un véritable « tsunami ». Avec le titre “Things to come”, le jazz amorçait une nouvelle direction créative, avec le Bebop et l’invention du Latin Jazz.

La seconde période prendra une dimension plus internationale pour Dizzy, qui engage Quincy Jones (23 ans) comme directeur musical pour partir en tournée au Moyen Orient (Jazz Ambassadors) et en Amérique du Sud. Son passage à Buenos Aires lui donne l’occasion de jouer du tango et pour Quincy Jones, une rencontre artistique majeure avec Astor Piazzolla et Lalo Schifrin…La 3ème époque de 1990, Dizzy Gillespie dirige l’UNITED NATION ORCHESTRA et s’entoure de jeunes musiciens sud-américains (qui sont tous aujourd’hui des stars) et confie les arrangements à Slide Hampton.

Pour rendre hommage à Dizzy Gillespie, le NJO sera en formation FULL BIG BAND !

Avec en invités des solistes de prestige : Sylvain GONTARD (trompette – France), Ron DI LAURO (trompette – Canada), qui a joué avec Dizzie Gillespie, Minino GARAY (percussions – Argentine)

LE NJO

Avec le soutien de la SPEDIDAM

Pierre Bertrand – Direction / Saxophone / Flûte

Christian Pachiaudi – Direction Artistique / Contrebasse

Alain Asplanato – Direction Artistique / Batterie

Jean-Christophe Di Costanzo – Saxophone Alto

Benjamin Boutant – Saxophone Alto

Jean-Marc Baccarini – Saxophone Ténor

Jay Metcalf – Saxophone Baryton

Fred D’Oelsnitz – Piano

Cyril Galamini – Trombone

Romain Morello – Trombone

Hervé Pronier – Trombone

Philippe Gallois – Trombone

Joël Chausse – Trompette

Philippe Bleuez – Trompette

Tarifs :

18,80€ – 14,60€ – 5€ (pour les étudiants)

Samedi 23 mars à 20h et Dimanche 24 mars à 15h au Théâtre Francis Gag (4, rue de la Croix, dans le Vieux Nice). 04 92 00 78 50