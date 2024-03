Girlfriends – Ed. Sarbacane

Girlfriends est un roman graphique de Sara Soler, paru aux éditions Sarbacane, en février 2024. Une autofiction pleine d’humour et de dérision d’un couple en plein questionnement, car l’amour de Sara vient de lui annoncer que le genre qui lui a été attribué à la naissance, ne lui correspond pas.

Sara et Diana se présentent rapidement, avant de dévoiler leur histoire, tout en critiquant les stéréotypes imposés depuis toujours. Ainsi, tout a commencé avant qu’ils ne s’installent ensemble. A l’époque, les deux êtres ne se voyaient qu’une semaine sur deux. L’anniversaire de Diana approchait à grands pas… Sara avait terriblement envie qu’elle passe quelques jours chez elle. Des messages étranges avaient interpellé Sara, qui se demandait si quelque chose se passait. Mais elle n’avait aucune idée de ce qui allait lui tomber dessus. L’anxiété rongeait Diana de l’intérieur, alors que Sara était trop heureuse de retrouver son amoureux. Diana avait découvert quelque chose sur elle-même, elle était une femme transgenre. Elle savait également que cette découverte allait chambouler sa vie. De son côté, Sara était heureuse, elle commençait à recevoir des commandes d’illustrations et était en couple épanoui depuis sept ans.

Le récit est très dynamique et moderne, rythmé par les confessions de chacune, les angoisses, les envies, les sentiments… Une histoire d’amour, d’acceptation, de dialogue et de confiance, sur l’identité de chacune des héroïnes. En effet, Sara voit bien que quelque chose ne va pas, mais son amour semble avoir du mal à se confier. Enfin, l’information tombe, il ne se sent pas homme, mais il se sent femme, mais à côté de cela, il ne veut pas perdre sa famille, son amour et ses amis. Un long cheminement débute alors pour les deux filles, avec les doutes, les sentiments, le regard des autres, l’amour, les échanges, la société… La bande dessinée est riche, et assez intéressante. Elle se trouve détaillée, avec les avis des deux personnages, qui se cherchent et tentent d’avancer ensemble, pour s’accepter. Le dessin reste rond, simple et expressif, avec un choix restreint de couleurs.

Girlfriends est une autofiction, un récit complet, des éditions Sarbacane. Un album intéressant, drôle, touchant et moderne qui vient interpeller sur les genres et l’amour, l’estime de soi et l’acceptation, à travers l’histoire de Sara et Diana.

