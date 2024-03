Astrologie chinoise – Les clés de l’ésotérisme

Astrologie chinoise est un ouvrage de la collection Les clés de l’ésotérisme, des éditions Albin Michel, paru fin janvier 2024. Un guide de Sasha Fenton, qui propose de s’initier aux grands principes de l’astrologie chinoise, notamment au système des « quatre piliers de la destinée ».

Le beau livre, à la couverture brillante, débute avec un sommaire complet composé de deux parties et dix chapitres. Une introduction présente l’astrologie chinoise, comme celle occidentale, pour interpréter la position des planètes et prédire l’avenir. Au fil des siècles, des éléments de confucianisme, de numérologie et des mythes sont venus s’y greffer. Les principes élémentaires restent simples à appréhender, mais ils se complexifient à mesure que l’on avance dans les recherches, et deviennent parfois un véritable casse-tête ! Le guide vient donc décrire les éléments de base, et se divise en deux parties. La première partie reste la plus importante, et décrit les particularités de chaque signe associé à un animal, ainsi que l’influence des éléments du zodiaque sur chacun d’entre eux. Les prévisions viennent par la suite, selon les signes et les années.

Le guide semble très complet, pour découvrir et appréhender l’astrologie chinoise. Une belle découverte riche et intéressante, pour mieux se connaitre, comprendre les autres et améliorer sa vie. Après une première partie importante et riche, qui présentent les signes de l’année, les éléments, les animaux du zodiaque et l’horoscope par année, la deuxième partie va un peu plus loin. En effet, les signes sont traités au mois, au jour et à l’heure, puis des explications sur les quatre piliers de la destinée et des exemples viennent parfaitement compléter l’ouvre. Le livre, grâce à ses nombreuses sources, suggère un bon point de départ pour les personnes qui veulent s’initier à l’astrologie chinoise. De plus, un poster du zodiaque chinois est à retrouver à l’intérieur, dans une pochette.

Astrologie chinoise est un guide pratique et complet, de la collection Les clés de l’ésotérisme, des éditions Albin Michel. Un livre intéressant qui s’avère être un outil simple pour s’initier à l’astrologie chinoise, dans un premier temps. Une quête de sens, qui est tendance, proposant de mieux se connaître, comprendre les autres et améliorer sa vie.

