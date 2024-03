Les chroniques d’Atlantide – Le miroir noir

Le miroir noir est le deuxième tome de la série Les chroniques d’Atlantide, paru aux éditions Glénat, en février 2024. Une bande dessinée de Stefano Martino, qui offre la suite de cette aventure de fantasy, qui revisite l’histoire de la légendaire cité d’Atlantide.

Sur un petit navire Hak-Na et son bras droit, semblent fuir. Le serviteur demande à son maître où ils doivent se rendre désormais. Il rappelle que leur armée est stationnée sous le pic de Mogolith, mais que les troupes d’Atlantide ont certainement rétabli leur pacte avec les Valkyries. Tout cela serait risqué pour eux… Le prêtre, l’air déterminé indique à son serviteur qu’il devra se rendre à Mogolith, tandis que lui doit se rendre à Algoth, seul. Le serviteur se pose des questions et s’inquiète de laisser seul le prêtre. Mais Hak-Na lui demande de se taire et d’obéir. Il se rappelle son enfance difficile. Le jeune garçon, à l’époque, devait voler de quoi manger, pour le rapporter à son père, près d’un marais. Il était moqué et mal-aimé des habitants du proche village. Sous une tente, il retrouvait son père qui le battait et le traitait tel un animal…

Ce deuxième tome est riche et intéressant, plutôt bien rythmé et plaisant à lire. Il propose de découvrir un peu plus Hak-Na, à travers des flashbacks qui révèlent une enfance difficile, entre autres. De l’autre côté, le roi Leoden se remet et se soigne, mais il va devoir rassembler des forces, car la menace d’une guerre gronde aux portes d’Atlantide. Entouré de son frère Eoden et de Leyon, Leoden va devoir ruser pour tenter de sauver Atlantide. La bande dessinée fantastique est captivante et bien menée, mêlant politique, sorcellerie, vengeance et combat. L’intrigue reste classique, proposant une belle relecture du mythe d’Atlantide. La force de la trilogie se trouve également dans le graphisme. En effet, le trait est travaillé, proposant de belles planches et un bel univers. Le dessin est fluide, détaillé, tant pour les personnages que pour les différents décors.

Le miroir noir est le deuxième tome de la trilogie Les chroniques d’Atlantide, des éditions Glénat. Une série de fantasy, qui revisite l’histoire de la légendaire cité d’Atlantide, à travers un récit maîtrisé, des combats épiques et un graphisme spectaculaire.

