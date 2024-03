Quelque chose de froid – Règlement de compte dans la mafia – Éditions Glénat

Partagez





Quand on est l’homme à tout faire d’un gros bonnet, mieux vaut ne pas avoir en tête de lui piquer ses livres de compte et quelques autres « broutilles » !!! Ethan Hedgeway en a payé les frais, avec dommage collatéraux, et a vite compris ce que pouvait être « Quelque chose de froid ». À présent, il compte bien se venger de son ancien employeur, en revenant à Cleveland.

Un polar sombre et ambigu, dans la pure tradition des films noirs des années 40/60.

Premier volet d’une trilogie nommée « Trois touches de noir ».

À retrouver depuis le 6 mars 24 aux Éditions Glénat.

Le décor :

Un homme assis dans une église à l’abandon…

Ethan Hedgeway se rappelle le « bon vieux » temps, lorsqu’il bossait pour Milano. Il lui revient des images de toute cette chair, ces règlements de comptes façon « bouchère ». Ces cadavres froids et sales… Une grande mélancolie hypocrite devant ce caveau vide, ouvert devant lui. Où il aurait pu y avoir un petit magot.

Il est vite coupé dans ses réflexions, par l’inspecteur Merylo et ses hommes. Le « Merylo », c’est le genre de flic tout ce qu’il y a de plus respectable. Qui n’aime pas être le larbin de quelqu’un d’autre. Et aussi, peut-être, un peu naïf quelquefois !

Mais à quoi bon le faire tourner en bourrique, puisqu’il est si facile de lui faire croire que son interpellation n’est que le fruit que de son admirable flair. Autant ne pas opposer de résistance, et le suivre bien gentiment pendant qu’il pavoise sur ses conclusions.

Hedgeway marche sans se faire prier, en écoutant la version « Merylo » de la disparition de sa femme et de son avocat. Apparemment, à l’époque, avant de passer un petit bout de sa vie au mitard, il se serait fait doubler par ses proches ! La belle affaire !

Ethan sait très bien que sa femme ne l’a pas trompée, puisqu’il en a reçu des morceaux jusqu’à en reconstituer son cadavre entier…

Il sait aussi pourquoi il est revenu à Cleveland. Merylo ne se doute pas un instant qu’à la manière des cadavres, la vengeance est un plat qui se mange froid…

Le point sur la BD :

Dès les premières pages, Philippe Pelaez, Hugues Labiano et Jérôme Maffre nous absorbent dans une ambiance esthétique, froide et glauque à la narration sarcastique.

Le polar, aux Éditions Glénat, s’axe autour de la vengeance du personnage principal tout en incluant des noms et une affaire ayant fait écho dans les années 34 à 36. Celui du cas du « Torso Killer », suivi par Eliot Ness, chef de la sécurité publique à l’époque.

Le ton est donné, à une période où prohibition et mafia riment avec meurtres, règlements de comptes et corruption.

Le scénario se pare rapidement de noirceur, dans l’avancement de « l’enquête » tandis qu’apparaîssent des personnages pour le moins originaux. Entre baroque et burlesque. On croise entre autres une gueule cassée et une femme fatale unijambiste …

Pour Quelque chose de froid, il fallait une colorisation lunaire, parfaitement adaptée, en dégradée de blanc/noir/bleu, donnant de la substance et du caractère aux expressions et visages des personnages. Tout en contraste et en ombre… Encore plus angoissant !!

La conclusion :

Une intrigue bien emmenée, pour ce premier opus d’une trilogie dans le plus grand respect des codes des films noirs ! Cahier bonus passionnant en fin de lecture par Philippe Pelaez. Quelque chose de froid aux Éditions Glénat possède cette « mise en scène » immersive; cette qualité d’écriture qui laisse planer l’ambiguïté des intentions du personnage principal du début jusqu’à la fermeture de la BD.

Un polar sombre et psychologique aussi intense que palpitant ! (version N&B disponible depuis le 13 mars 24)