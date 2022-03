Les avantages de la culotte menstruelle

La culotte menstruelle : une protection périodique aux nombreux atouts !

Née en 2014 aux USA, la culotte menstruelle est une protection périodique qui connait depuis quelques années un succès grandissant en France. Zoom sur les différents atouts de ce produit à la fois pratique, écologique et économique…

Une absorption inégalable

La culotte menstruelle est une protection périodique qui bénéficie d’une très grande absorption. Elle peut ainsi offrir à son utilisatrice une protection qui dure entre six et douze heures, tout en empêchant la formation de taches sur ses vêtements. En comparaison, les serviettes hygiéniques et les tampons ne protègent que durant trois heures et ne peuvent pas empêcher les débordements lorsque les règles s’avèrent trop importantes.

Élégantes et agréables à porter

Les culottes menstruelles Herloop sont commercialisées sous différentes formes (culotte haute, tanga, shorty…) et dimensions (du XXS au 3XL). Esthétiques, elles permettent à leurs utilisatrices de conserver leur féminité pendant leurs règles.

De plus, contrairement aux serviettes hygiéniques, aux tampons et aux coupes menstruelles qui dérangent souvent les parties intimes de leurs utilisatrices, les culottes menstruelles se portent comme une culotte classique et sont aussi confortables que ces dernières.

Des économies appréciables !

Les culottes menstruelles permettent à leurs utilisatrices de dépenser moins d’argent qu’en achetant des protections standards. Coûtant en moyenne une trentaine d’euros, elles peuvent en effet être lavées à la machine (à 30 °C avec de préférence un programme pour linge délicat) et être réutilisées durant cinq ans.

Fini donc les achats mensuels de serviettes hygiéniques ou de tampons ! La réutilisation des culottes mensuelles permet par ailleurs de réduire le nombre de déchets qui polluent notre environnement.

Pas de produits toxiques, ni d’odeurs déplaisantes

Une culotte menstruelle est constituée de trois couches dont les matières sont dénuées de substances toxiques. La première, en coton hypoallergénique, est celle qui se trouve en contact avec la peau. Très douce, elle empêche les démangeaisons et respecte tous les types de peaux, même les plus délicates.

La seconde couche est fabriquée en bambou, matière naturelle qui possède une grande capacité d’absorption. La troisième couche, enfin, est constituée d’un tissu imperméable. Très respirant, celui-ci garantit une sensation de fraîcheur continue et empêche les odeurs désagréables produites par les pertes durant les règles.