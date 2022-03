Tout comprendre la scpi et son fonctionnement

Pour se constituer un patrimoine tout en percevant des revenus complémentaires, l’immobilier reste un emplacement sûr. Deux solutions s’offrent aux investisseurs pour s’y prendre : acheter directement un bien et le mettre en location, ce qui requiert un énorme budget ou investir en société civile de placement immobilier ou scpi. Cette seconde option est un moyen d’investir à petit capital tout en étant épargné de la gestion locative non seulement onéreuse, mais aussi fastidieuse.

La scpi par définition

La SCPI, aussi connue sous l’appellation « pierre papier » désigne un placement immobilier locatif sur le long terme. Il s’agit plus concrètement d’une collecte des fonds de la part des investisseurs particuliers, entreprises et associations à placer dans patrimoine immobilier, sous forme de parts. La particularité réside sur le fait que les associés confient l’ensemble de la gestion immobilière à une société de gestion spécialisée, qui est justement la SCPI.

Cette dernière se charge de tout alors, à savoir la sélection des actifs et des locataires, l’entretien du parc immobilier, la réalisation d’éventuels travaux, en contrepartie d’une somme investie ou les revenus potentiels de l’investissement locatif. Ainsi, les placeurs n’auront pas à s’occuper de quoi que ce soit .

L’avantage avec cette solution, c’est que les placeurs auront droit à un patrimoine diversifié aussi bien au niveau géographique qu’au niveau de la typologie des actifs. Justement, ils peuvent investir dans la grande distribution, le bureau, la logistique, l’hôtellerie, l’énergie, etc.

Comment fonctionne la scpi ?

Avant de procéder à l’investissement, une règle d’or est de comprendre le fonctionnement scpi. C’est la garantie d’un bon investissement en immobilier locatif et profiter pleinement de son placement. Avec la crise financière, la spéculation et dématérialisation de l’argent, cette solution s’avère être réellement intéressante.

Le mécanisme de fonctionnement de la SCPI répond à ces problématiques inhérentes au placement immobilier. Investir en SCPI signifie en effet investir dans un placement avec un taux de rendement élevé afin de disposer de revenus complémentaires.De plus, la société de gestion fera la collecte des fonds auprès d’investisseurs et c’est elle-même qui procède à la sélection d’actifs conformément à la stratégie patrimoniale suivie.

Par la suite, elle va acquérir de nouveaux actifs pour gérer ensuite les différents biens composant les actifs immobiliers. Etant donné que la gestion est totale, les associés n’auront pas à se préoccuper de quoi que ce soit.

Les différents types de scpi

Selon l’objectif patrimonial de l’investisseur, il importe de sélectionner avec soin le type de SCPI. En général, la différence ces SCPI réside dans la nature des parcs immobiliers choisis pour placer l’argent.En optant pour les SCPI de rendement par exemple, on choisit d’investir dans un parc immobilier professionnel comme les bureaux, les commerces, les entrepôts, etc. Dans cette famille, on retrouve la scpi à capital fixe et la scpi à capital variable.Il y a aussi la scpi fiscale qui permet non seulement d’épargner, mais aussi de défiscaliser.